۴ کرمانشاهی به مسابقات جهانی کاراته اعزام شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، پروین صفایی پور، با اشاره به آغاز بیست و هفتمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان ۲۰۲۵ به میزبانی قاهره مصر، اظهار کرد: این رقابت‌ها از امروز پنجشنبه، ششم آذر آغاز می‌شود و تا ۹ آذر ادامه خواهد داشت.

وی افزود: از کشورمان ۱۰ ملی پوش به این مسابقات اعزام شده‌اند که چهار نفر از آنها یعنی آتوساگلشاد نژاد در وزن منفی ۶۱ کیلوگرم، علی مسکینی در وزن منفی ۶۰ کیلوگرم، امیررضا برزویی در وزن منفی ۶۷ کیلوگرم و مهدی خدابخشی در وزن منفی ۸۴ کیلوگرم از استان کرمانشاه هستند.

نائب رئیس هیات کاراته استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین پگاه زنگنه به عنوان سرمربی تیم ملی کاراته بانوان و سعید نصراللهی به عنوان سرپرست تیم ملی اعزامی کشورمان به این مسابقات از استان کرمانشاه هستند.

وی تاکید کرد: در این رقابت‌ها بهترین‌های کاراته‌کاران جهان حضور دارند که طی دو سال گذشته با حضور در مسابقات مختلف توانسته‌اند برای مسابقات جهانی کسب سهمیه کنند.

صفایی پور اظهار کرد: در دوره قبل این رقابت‌ها در سال ۲۰۲۳ تیم ملی کشورمان دو مدال کسب کرد که یکی از این مدال‌ها یعنی مدال نقره این رقابت‌ها توسط مهدی خدابخشی ورزشکار کرمانشاهی کسب شد.

وی با ابراز امیدواری برای مدال آوری هر چهار نماینده کرمانشاه در این رقابت‌ها، اظهار کرد: آتوساگلشاد نژاد اخیرا در مسابقات بازی‌های کشورهای اسلامی حضور داشته و توانسته مدال طلای این رقابت‌ها را نیز کسب کند، لذا اکنون نیز با آمادگی خوبی در رقابت‌های جهانی حضور دارد.

نائب رئیس هیات کاراته استان گفت: یکی از رقبایی که آتوساگلشاد نژاد در رقابت‌های جهانی دارد، اخیرا در بازی‌های کشورهای اسلامی نیز حضور داشت و این ورزشکار کرمانشاهی موفق شد او را از سد راه خود بردارد.

