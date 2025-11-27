خبرگزاری کار ایران
شهادت یک مرزبان اهل سنت در سراوان

شهادت یک مرزبان اهل سنت در سراوان
فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان گفت: یکی از مرزداران اهل سنت هنگ مرزی سراوان حین گشت‌زنی از مرزهای جنوب شرق کشور بر اثر حمله تروریستی مجروح شد و پس از بستری شدن و با وجود تلاش کادر درمان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی مرزبانی سیستان و بلوچستان، سردار رضا شجاعی روز پنجشنبه اظهار کرد: مأموران یگان تکاوری اسفندک هنگ مرزی سراوان در حین گشت زنی در جاده‌های اصلی در حوالی روستای اسفندک از توابع شهرستان سراوان در تاریخ ۲۴ شهریور امسال مورد حمله گروهک تروریستی قرار گرفتند و با آنها درگیر شدند.

وی با بیان اینکه اعضای این گروهک در پوشش یک دستگاه خودروی تاکسی اقدام به حمله تروریستی کردند، افزود: مرزبان وظیفه هنگ مرزی سراوان به نام «متین باهورزهی سورانی» در این حمله تروریستی از ناحیه شکم مورد اصابت گلوله قرار گرفت که با توجه به شدت جراحت وارده پس از بستری شدن در بیمارستان «ثامن الائمه» مشهد به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه اقدامات لازم برای دستگیری عاملان شهادت مرزبان وظیفه‌شناس آغاز شده است، تصریح کرد: تروریست‌های کور دل بدانند با حملات ناجوانمردانه و به شهادت رساندن مأموران جان برکف پلیس عزم ما بیش از پیش برای مقابله با اقدامات کور تروریست‌ها و اشرار مسلح مستحکم‌تر شده است.

شجاعی با تاکید بر اینکه امنیت مردم خط قرمز پلیس است، افزود: دشمنان قسم خورده نظام نخواهند توانست به اهداف شوم و شیطانی خود که ایجاد ناامنی و برهم زدن امنیت مردم است، برسند.

شهید وظیفه متین باهور زهی سورانی، اهل سنت، مجرد و ساکن شهرستان سراوان بود که در راه پر افتخار حفاظت از میهن به شهادت رسید.

انتهای پیام/
