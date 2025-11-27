گسترش همکاریهای خوزستان و ژاپن؛ محور اصلی سفر سفیر ژاپن به استان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با تشریح برنامههای سفر سفیر ژاپن به اهواز و آبادان اعلام کرد: این سفر زمینهساز گسترش همکاریهای اقتصادی، شهری، پزشکی و سرمایهگذاری میان خوزستان و ژاپن خواهد بود.
به گزارش ایلنا از خوزستان، جواد کاظمنسب الباجی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، با اعلام جزئیات سفر سفیر ژاپن به استان خوزستان گفت: از روز سهشنبه میزبان سفیر ژاپن بودیم و مجموعهای از دیدارهای مهم در اهواز و آبادان برگزار شد.
وی با اشاره به نخستین برنامه این سفر افزود: در ابتدای ورود، نشستی با حضور دکتر موالیزاده، استاندار خوزستان، اتاق بازرگانی و دیگر مسئولان اقتصادی و سرمایهگذاری تشکیل شد که در آن ظرفیتهای مشترک همکاری اقتصادی و سرمایهگذاری مورد بررسی قرار گرفت.
معاون اقتصادی استانداری ادامه داد: پس از این نشست، در بازدید از شهرداری اهواز، فرصتهای همکاری آینده میان شهر اهواز و کشور ژاپن در حوزههای شهری، خدماتی و زیرساختی مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
” کاظمنسب الباجی” با اشاره به دیدارهای علمی این سفر عنوان کرد: در نشستی که در دانشگاه علوم پزشکی اهواز برگزار شد، زمینههای همکاری پزشکی و دانشگاهی میان ژاپن و این دانشگاه بررسی شد و مقرر گردید این مسیر با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی سپس به برنامههای روز دوم سفر در آبادان پرداخت و گفت: در این بازدید، با مردم خونگرم آبادان دیدار داشتیم و درباره تاریخچه، ظرفیتها و فرصتهای توسعهای این شهر گفتوگو شد. سفیر ژاپن نیز قول داد که در آینده با همکاری بین دو کشور تاثیرات مثبتی در آبادان ایجاد شده و سطح همکاریها افزایش یابد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در پایان افزود: دیدار و برگزاری نشست با شهردار و شورای شهر آبادان، همچنین منطقه آزاد اروند و گفتگو و برنامه ریزی در خصوص طرحهای توسعهای و مسیرهای همکاری آینده از دیگر برنامه های سفر به این شهرستان بود.