فرماندار مُهر خبرداد؛
مهر میزبان ۲ رویداد ملی با محوریت مرکز اسلامی فاطمیه شد
فرماندار مُهر با اشاره به میزبانی آتی این شهرستان از دو رویداد بزرگ ملی، گفت: فستیوال ملی نخل و حصیر و همایش ریحانهالنبی، از ۱۷ تا ۲۰ آذرماه با محوریت مرکز اسلامی فاطمیه و با همراهی مردم و دستگاههای اجرایی برگزار میشود.
فرماندار و رئیس شورای هماهنگی این همایش با تاکید بر مردمی بودن این رخدادها، تصریح کرد: همایش ریحانهالنبی یک حرکت ریشهدار مردمی است و همه دستگاهها در کنار مردم برای میزبانی آبرومندانه اینرویداد ملی تلاش خواهند کرد.
غلامپور در تشریح جزئیات اولین رویداد، گفت: فستیوال ملی نخل و حصیربافی با برپایی ۴۰ غرفه از شش استان جنوبی کشور برگزار میشود و ادارهکل میراث فرهنگی نقش هماهنگی و پشتیبانی اینرویداد بزرگ را بر عهدهدارد.
وی افزود: این فستیوال که با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار میشود، فرصت مهمی برای معرفی آیینها، صنایعدستی و ظرفیتهای فرهنگی جنوب کشور است.
فرماندار مُهر درباره رویداد دوم نیز بیان کرد: نهمین همایش ملی ریحانهالنبی، همچون سالهای گذشته، کاملا مردمی و با محوریت مرکز اسلامی فاطمیه برگزار میشود.
وی نقش نهادهای دیگر در این همایش را اینگونه توضیح داد: ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در جایگاه هماهنگکننده برنامههای جانبی و جشنهای مردمی فعالیت میکند. در این بخش، موسیقی محلی بهعنوان هویت فرهنگی مردم مهر جایگاه ویژهای خواهد داشت.
غلامپور با اشاره به برنامههای جنبی اینرویدادها، خاطرنشان کرد: در کنار برنامههای اصلی، جایزه ادبی ریحانه، همایش علمی صحیفه سجادیه و همایش فرصتهای سرمایهگذاری شهرستان مهر نیز پیشبینی شده است.
وی در پایان با بیان اینکه اینرویدادها فرصتی برای معرفی ظرفیتهای منطقه است، گفت: شهرستان مهر اینروزها در تکاپوی میزبانی از ۲ رویداد مهم ملی است؛ رخدادهایی که میتواند ظرفیتهای فرهنگی، مذهبی و اقتصادی این شهرستان را در سطح ملی برجسته سازد.
تیمور قاسمی دبیر منطقهای همایش ملی ریحانهالنبی نیز از تشکیل کمیتههای مختلف خبر داد و افزود: برای میزبانی آبرومندانه نیازمند همدلی و همراهی همه اقشار بهویژه بانوان هستیم.