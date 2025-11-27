۱۶ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا
بنابر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور هوای ۱۶ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه ۶ آذر میزان ذرات آلاینده در شهرهای آبادان، اهواز، بهبهان، کارون، خرمشهر، سوسنگرد، شادگان، ماهشهر، ملاثانی و هویزه نشان دهنده وضعیت قرمز و آلودگی هوا برای همه گروههای سنی است.
همچنین در شهرهای آغاجاری، امیدیه، اندیمشک، دزفول و شوشتر شاخص کیفی هوا نشان دهنده وضعیت نارنجی و آلوده برای گروههای حساس است.
بنا بر اعلام مراکز بهداشت در این وضعیت، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.