۱۶ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا

به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه ۶ آذر میزان ذرات آلاینده در شهر‌های آبادان، اهواز، بهبهان، کارون، خرمشهر، سوسنگرد، شادگان، ماهشهر، ملاثانی و هویزه نشان دهنده وضعیت قرمز و آلودگی هوا برای همه گروه‌های سنی است.

همچنین در شهر‌های آغاجاری، امیدیه، اندیمشک، دزفول و شوشتر شاخص کیفی هوا نشان دهنده وضعیت نارنجی و آلوده برای گروه‌های حساس است.

بنا بر اعلام مراکز بهداشت در این وضعیت، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

