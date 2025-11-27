موضوع سدهای ماندگان و خِرسان بطور ویژه در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بررسی می شوند

به گزارش ایلنا از کهگیلویه بزرگ، "سیدمحمد موحد" به تشریح آخرین وضعیت تشکیل پرونده سدهای بدون مجوز ماندگان و خِرسان در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پرداخت و اظهار داشت: "شکایت هایی از سدهایی مانند خِرسان و ماندگان که بدون مجوز قانونی شروع بکار کرده‌اند و مسیری غیرقانونی را ادامه داده‌اند در کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل شده است."

زیاده خواهی زیاده خواهان قابل تحمل نیست

نماینده کهگیلویه بزرگ در خانه ملت با اشاره به چالش‌های جدی آبی در استان کهگیلویه و بویراحمد، خاطرنشان کرد: «امروز استان و مردم استان ما دچار یک چالش جدی هستند. بعضی ها از جاهای مختلف و به طُرق مختلف، تحت عنوان خِرسان یا عناوین دیگر، زیاده‌خواهی می‌کنند و حتی برای ۵۰ سال دیگر برنامه‌ریزی می‌کنند که این غیرقابل تحمل است.»

موحد گفت: "مردم استان ما همین الان در جاهای مختلف با تنش آبی بعنوان یک بحران به تمام معنا روبرو هستند و آنوقت عده ای زیاده خواه بدنبال برنامه‌ریزی های آینده خود از آب های استان کهگیلویه و بویراحمد هستند."

نائب رئیس اول کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با تأکید بر حق مردم برای آگاهی از مجوزها و مطالعات پروژه‌های بزرگ، افزود: «باید دید مسیری که برای برخی پروژه‌ها طی شده، آیا بدون در نظر گرفتن آمایش سرزمینی، شرایط استان کهگیلویه و بویراحمد و حقوق مردم بوده است یا خیر.»

موحد در پاسخ به این سئوال که آیا شکایاتی در مورد سدهای بدون مجوزی چون خِرسان و ماندگان به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس رسیده است؟ هم گفت: «قطعاً بله، پرونده هایی در رابطه با سدهایی که بدون مجوز قانونی شروع بکار کرده‌اند و مسیری غیرقانونی را ادامه داده‌اند، در این کمیسیون وجود دارد."

نماینده کهگیلویه بزرگ در مجلس افزود:"بررسی‌هایی انجام شده، جلسات مختلفی شکل گرفته و افراد مختلفی احضار شده‌اند. این موارد بصورت ویژه پیگیری خواهد شد و سعی خواهیم کرد از حقوق مردم به معنی کلمه دفاع کنیم.»

به گزارش ایلنا، احداث سدهای ماندگان و خِرسان در استان کهگیلویه و بویراحمد به یک چالش مهم و موضوعی اصلی برای تجمعات گسترده مردمی تبدیل شده است.

تجمعات مردمی در مخالفت با احداث این سدها هر هفته جلوی استانداری کهگیلویه و بویراحمد و یا سایر نهادهای مرتبط چون اداره کل حفاظت محیط زیست استان برگزار می شود.

