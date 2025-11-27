خبرگزاری کار ایران
نماینده کهگیلویه بزرگ:

موضوع سدهای ماندگان و خِرسان بطور ویژه در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بررسی می شوند

زیاده خواهی زیاده خواهان قابل تحمل نیست

نماینده کهگیلویه بزرگ و نائب رئیس اول کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از تشکیل پرونده ویژه برای سدهای فاقد مجوز ماندگان و خِرسان در این کمیسیون خبرداد.

به گزارش ایلنا از کهگیلویه بزرگ، "سیدمحمد موحد" به تشریح آخرین وضعیت تشکیل پرونده سدهای بدون مجوز ماندگان و خِرسان در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پرداخت و اظهار داشت: "شکایت هایی از سدهایی مانند خِرسان و ماندگان که بدون مجوز قانونی شروع بکار کرده‌اند و مسیری غیرقانونی را ادامه داده‌اند در کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل شده است."

نماینده کهگیلویه بزرگ در خانه ملت با اشاره به چالش‌های جدی آبی در استان کهگیلویه و بویراحمد، خاطرنشان کرد: «امروز استان و مردم استان ما دچار یک چالش جدی هستند. بعضی ها از جاهای مختلف و به طُرق مختلف، تحت عنوان خِرسان یا عناوین دیگر، زیاده‌خواهی می‌کنند و حتی برای ۵۰ سال دیگر برنامه‌ریزی می‌کنند که این غیرقابل تحمل است.»

موحد گفت: "مردم استان ما همین الان در جاهای مختلف با تنش آبی بعنوان یک بحران به تمام معنا روبرو هستند و آنوقت عده ای زیاده خواه بدنبال برنامه‌ریزی های آینده خود از آب های استان کهگیلویه و بویراحمد هستند."

نائب رئیس اول کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با تأکید بر حق مردم برای آگاهی از مجوزها و مطالعات پروژه‌های بزرگ، افزود: «باید دید مسیری که برای برخی پروژه‌ها طی شده، آیا بدون در نظر گرفتن آمایش سرزمینی، شرایط استان کهگیلویه و بویراحمد و حقوق مردم بوده است یا خیر.»

موحد در پاسخ به این سئوال  که آیا شکایاتی در مورد سدهای بدون مجوزی چون خِرسان و ماندگان به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس رسیده است؟ هم گفت: «قطعاً بله، پرونده هایی در رابطه با سدهایی که بدون مجوز قانونی شروع بکار کرده‌اند و مسیری غیرقانونی را ادامه داده‌اند، در این کمیسیون وجود دارد."

نماینده کهگیلویه بزرگ در مجلس افزود:"بررسی‌هایی انجام شده، جلسات مختلفی شکل گرفته و افراد مختلفی احضار شده‌اند. این موارد بصورت ویژه پیگیری خواهد شد و سعی خواهیم کرد از حقوق مردم به معنی کلمه دفاع کنیم.»

به گزارش ایلنا، احداث سدهای ماندگان و خِرسان در استان کهگیلویه و بویراحمد به یک چالش مهم و موضوعی اصلی برای تجمعات گسترده مردمی تبدیل شده است.

تجمعات مردمی در مخالفت با احداث این سدها هر هفته جلوی استانداری کهگیلویه و بویراحمد و یا سایر نهادهای مرتبط چون اداره کل حفاظت محیط زیست استان برگزار می شود.

