در جاده پاسارگاد_صفاشهر رخ داد؛
۲ جانباخته و ۲ مصدوم بر اثر واژگونی سواری پژو ۴۰۵
رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان ارسنجان گفت: ساعت ۲۲:۴۵ چهارشنبه ۵ آذر ماه، گزارشی مبنیبر واژگونی سواری پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۲۰ جاده پاسارگاد_صفاشهر به هلالاحمر اعلام شد.
به گزارش ایلنا، صادق کاظمی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از نجاتگران هلالاحمر با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.
وی ادامه داد: این حادثه ۲ مصدوم و ۲ جانباخته به همراه داشت که نجاتگران به رهاسازی و انجام کمکهای اولیه اقدام کردند و سپس مصدومان را برای ادامه مراحل درمان به عوامل اورژانس و پیکر جانباختگان را نیز به عوامل انتظامی تحویل دادند.