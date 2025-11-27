خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در جاده پاسارگاد_صفاشهر رخ داد؛

۲ جان‌باخته و ۲ مصدوم بر اثر واژگونی سواری پژو ۴۰۵

۲ جان‌باخته و ۲ مصدوم بر اثر واژگونی سواری پژو ۴۰۵
کد خبر : 1719640
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان ارسنجان گفت: ساعت ۲۲:۴۵ چهارشنبه ۵ آذر ماه، گزارشی مبنی‌بر واژگونی سواری پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۲۰ جاده پاسارگاد_صفاشهر به هلال‌احمر اعلام شد.

به گزارش ایلنا، صادق کاظمی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از نجاتگران هلال‌احمر با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

وی ادامه داد: این حادثه ۲ مصدوم و ۲ جان‌باخته به همراه داشت که نجاتگران به رهاسازی و انجام کمک‌های اولیه اقدام کردند و سپس مصدومان را برای ادامه مراحل درمان به عوامل اورژانس و پیکر جانباختگان را نیز  به عوامل انتظامی تحویل دادند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات