به گزارش ایلنا، صادق کاظمی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از نجاتگران هلال‌احمر با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

وی ادامه داد: این حادثه ۲ مصدوم و ۲ جان‌باخته به همراه داشت که نجاتگران به رهاسازی و انجام کمک‌های اولیه اقدام کردند و سپس مصدومان را برای ادامه مراحل درمان به عوامل اورژانس و پیکر جانباختگان را نیز به عوامل انتظامی تحویل دادند.

