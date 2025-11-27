استاندار گیلان:
صندوق بازنشستگی با توسعه خدمات بیمهای، رفاهی و درمانی، دغدغههای مهم بازنشستگان گیلانی را کاهش دهد
استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت ارتقای خدمات رفاهی و بیمهای بازنشستگان، خواستار حضور پررنگ این صندوق در طرحهای عمرانی و اقتصادی گیلان شد.
به گزارش ایلنا از رشت،هادی حقشناس استاندار گیلان صبح امروز(پنجشنبه) در دیدار با علاالدین ازوجی سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با تأکید بر اهمیت جایگاه بازنشستگان در ساختار اجتماعی کشور، اظهار کرد: بازنشستگان بخشی از ذخایر ارزشمند این سرزمین هستند که سالها برای توسعه ایران تلاش کردهاند و اکنون وظیفه ماست که در مسیر بهبود معیشت و ارتقای کیفیت زندگی آنان گامهای مؤثر برداریم.
وی با اشاره به ضرورت تقویت همکاریهای مشترک میان استان و صندوق بازنشستگی کشوری افزود: گیلان ظرفیتهای کمنظیری در حوزه گردشگری، کشاورزی، شیلات و تجارت دارد و ورود صندوق به پروژههای زیرساختی این بخشها میتواند هم به توسعه استان کمک کند و هم منافع پایدار و مطمئنی برای جامعه بازنشستگی ایجاد کند.
استاندار گیلان با بیان اینکه دولت توجه ویژهای به صیانت از کرامت بازنشستگان دارد، تصریح کرد: انتظار ما آن است که صندوق بازنشستگی با توسعه خدمات بیمهای، رفاهی و درمانی، دغدغههای مهم بازنشستگان گیلانی را کاهش دهد و در مسیر تحول دیجیتال و تسهیل امور نیز گامهای جدیتری بردارد.
حقشناس همچنین بر ضرورت اجرای طرحهای مشارکتی در حوزه مسکن و خدمات رفاهی تأکید کرد و گفت: آمادگی داریم با استفاده از ظرفیتهای استانی، طرحهای مشترک حمایتی را در سطح گستردهتری دنبال کنیم تا بازنشستگان آثار ملموس آن را در زندگی روزمره خود احساس کنند.
وی با اشاره به نقش اقتصادی و اشتغالآفرینی این واحد صنعتی قدیمی در استان، تصریح کرد. کارخانه دخانیات رشت بخشی از هویت صنعتی گیلان است و حفظ ظرفیت تولیدی و صیانـت از حقوق کارگران آن برای ما اهمیت ویژه دارد. انتظار داریم صندوق بازنشستگی کشوری بهعنوان مالک اصلی، برنامهای روشن برای نوسازی خطوط تولید، افزایش بهرهوری و تثبیت اشتغال ارائه کند.
استاندار گیلان با بیان اینکه این کارخانه در سالهای اخیر با چالشهایی روبهرو بوده است، افزود: حمایت از این مجموعه علاوه بر حفظ اشتغال موجود، میتواند به احیای صنایع وابسته و رونق اقتصادی منطقه کمک کند. آمادگی داریم بخشی از مشکلات مربوط به زیرساخت، مجوزها و تسهیلگری را در سطح استان پیگیری و برطرف کنیم.