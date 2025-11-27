خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار گیلان:

صندوق بازنشستگی با توسعه خدمات بیمه‌ای، رفاهی و درمانی، دغدغه‌های مهم بازنشستگان گیلانی را کاهش دهد

صندوق بازنشستگی با توسعه خدمات بیمه‌ای، رفاهی و درمانی، دغدغه‌های مهم بازنشستگان گیلانی را کاهش دهد
کد خبر : 1719638
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت ارتقای خدمات رفاهی و بیمه‌ای بازنشستگان، خواستار حضور پررنگ این صندوق در طرح‌های عمرانی و اقتصادی گیلان شد.

به گزارش ایلنا از رشت،هادی حق‌شناس استاندار گیلان صبح امروز(پنج‌شنبه) در دیدار با علاالدین ازوجی سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری با تأکید بر اهمیت جایگاه بازنشستگان در ساختار اجتماعی کشور، اظهار کرد: بازنشستگان بخشی از ذخایر ارزشمند این سرزمین هستند که سال‌ها برای توسعه ایران تلاش کرده‌اند و اکنون وظیفه ماست که در مسیر بهبود معیشت و ارتقای کیفیت زندگی آنان گام‌های مؤثر برداریم.

وی با اشاره به ضرورت تقویت همکاری‌های مشترک میان استان و صندوق بازنشستگی کشوری افزود: گیلان ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه گردشگری، کشاورزی، شیلات و تجارت دارد و ورود صندوق به پروژه‌های زیرساختی این بخش‌ها می‌تواند هم به توسعه استان کمک کند و هم منافع پایدار و مطمئنی برای جامعه بازنشستگی ایجاد کند.

استاندار گیلان با بیان اینکه دولت توجه ویژه‌ای به صیانت از کرامت بازنشستگان دارد، تصریح کرد: انتظار ما آن است که صندوق بازنشستگی با توسعه خدمات بیمه‌ای، رفاهی و درمانی، دغدغه‌های مهم بازنشستگان گیلانی را کاهش دهد و در مسیر تحول دیجیتال و تسهیل امور نیز گام‌های جدی‌تری بردارد.

حق‌شناس همچنین بر ضرورت اجرای طرح‌های مشارکتی در حوزه مسکن و خدمات رفاهی تأکید کرد و گفت: آمادگی داریم با استفاده از ظرفیت‌های استانی، طرح‌های مشترک حمایتی را در سطح گسترده‌تری دنبال کنیم تا بازنشستگان آثار ملموس آن را در زندگی روزمره خود احساس کنند.

وی با اشاره به نقش اقتصادی و اشتغال‌آفرینی این واحد صنعتی قدیمی در استان، تصریح کرد. کارخانه دخانیات رشت بخشی از هویت صنعتی گیلان است و حفظ ظرفیت تولیدی و صیانـت از حقوق کارگران آن برای ما اهمیت ویژه دارد. انتظار داریم صندوق بازنشستگی کشوری به‌عنوان مالک اصلی، برنامه‌ای روشن برای نوسازی خطوط تولید، افزایش بهره‌وری و تثبیت اشتغال ارائه کند.

استاندار گیلان با بیان اینکه این کارخانه در سال‌های اخیر با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است، افزود: حمایت از این مجموعه علاوه بر حفظ اشتغال موجود، می‌تواند به احیای صنایع وابسته و رونق اقتصادی منطقه کمک کند. آمادگی داریم بخشی از مشکلات مربوط به زیرساخت، مجوزها و تسهیلگری را در سطح استان پیگیری و برطرف کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات