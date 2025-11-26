رئیس سازمان اورژانس کشور؛
رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: در سال آینده نیز بیش از ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ دستگاه آمبولانس وارد ناوگان خواهد شد که سهم استان لرستان ۳۰ دستگاه خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا،، جعفر میعادفر شامگاه چهارشنبه پنجم آذر ماه در نشست شورای توسعه و برنامهریزی لرستان با حضور کمیسیون بهداشت و درمان، در محل استانداری به چالشهای موجود در حوزه ناوگان آمبولانسها، در بحث بیمارستانی اشار کرد و اظهار داشت: تمام همت وزارت بهداشت در این حوزه جلب شده و از روشهای مختلف برای رفع مشکل آمبولانس استفاده میشود. از ظرفیت مناطق آزاد، استاندارد و اعتبارات مربوط به کرونا و همچنین اعتبارات مشترک بین درمان بهره میگیریم تا این مشکل مرتفع شود.
وی افزود: در بحث آمبولانس با استان لرستان همراه و همعقیده هستیم، و برنامه وزارت بهداشت تأمین ۲۰۰۰ دستگاه آمبولانس در طول یک سال و نیم آینده است که بخشی از آن تا پایان سال جاری در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی قرار میگیرد و برای تحقق این هدف از تمام ظرفیتها استفاده خواهیم کرد.
رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به وسعت جغرافیایی کشور و مشکلات استانی همچون سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: باید همه کشور را در نظر بگیریم و ناوگان را به صورت ملی اصلاح کنیم. اگرچه مشکلات مالی برطرف شده، اما با چالشهای تأمین پلتفرم و تحریمها مواجه هستیم.