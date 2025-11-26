در سال آینده نیز بیش از ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ دستگاه آمبولانس وارد ناوگان خواهد

به گزارش خبرنگار ایلنا،، جعفر میعادفر شامگاه چهارشنبه پنجم آذر ماه در نشست شورای توسعه و برنامه‌ریزی لرستان با حضور کمیسیون بهداشت و درمان، در محل استانداری به چالش‌های موجود در حوزه ناوگان آمبولانس‌ها، در بحث بیمارستانی اشار کرد و اظهار داشت: تمام همت وزارت بهداشت در این حوزه جلب شده و از روش‌های مختلف برای رفع مشکل آمبولانس استفاده می‌شود. از ظرفیت مناطق آزاد، استاندارد و اعتبارات مربوط به کرونا و همچنین اعتبارات مشترک بین درمان بهره می‌گیریم تا این مشکل مرتفع شود.

وی افزود: در بحث آمبولانس با استان لرستان هم‌راه و هم‌عقیده هستیم، و برنامه وزارت بهداشت تأمین ۲۰۰۰ دستگاه آمبولانس در طول یک سال و نیم آینده است که بخشی از آن تا پایان سال جاری در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار می‌گیرد و برای تحقق این هدف از تمام ظرفیت‌ها استفاده خواهیم کرد.

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به وسعت جغرافیایی کشور و مشکلات استانی همچون سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: باید همه کشور را در نظر بگیریم و ناوگان را به صورت ملی اصلاح کنیم. اگرچه مشکلات مالی برطرف شده، اما با چالش‌های تأمین پلتفرم و تحریم‌ها مواجه هستیم.

