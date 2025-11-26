فرمانده انتظامی تاکید کرد:
وضعیت امنیتی در کهگیلویه و بویراحمد بسیار مطلوب است
فرمانده نیروی انتظامی ایران تاکیدکرد که وضعیت امنیتی و پیشگیری از سرقت در استان کهگیلویه و بویراحمد بسیار مطلوب است.
به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد، "سردار احمدرضا رادان"، با اشاره به ارزیابی اقدامات انجامشده در اولویتهای ششگانه پلیس در استان کهگیلویه بویراحمد، اظهار داشت: خوشبختانه وضعیت استان در تمامی این اولویتها بسیار خوب و قابل قبول بوده و در برخی از شاخصها حتی از استانهای دیگر نیز پیشی گرفته است.
فرمانده نیروی انتظامی کشور با اشاره به حوزه پیشگیری از سرقت، خاطرنشان کرد: در این حوزه، وضعیت استان کهگیلویه و بویراحمد بسیار مطلوب و حتی در شاخص کشوری نیز وضعیت قابل توجهی دارد.
رادان همچنین در حوزه کشف سرقتها و جلوگیری از وقوع آنها، عملکرد استان را مثبت و رو به جلو ارزیابی کرد و افزود: استان کهگیلویه و بویراحمد یکی از استان های پیشرو در کاهش تصادفات و تلفات جادهای بوده و در این رابطه استان مورد توجه قرار گرفته است.
وی گفت: البته باید تلاش بیشتری صورت گیرد تا این شاخصها حفظ شود، چرا که نگهداری این وضعیت به مراتب دشوارتر از رسیدن به آن است.
رادان بر لزوم حفظ وضعیت موجود در اولویتهای ششگانه و گفت: با همت و تلاشهای شبانهروزی همکاران و همکاری مردم استان با نیروی انتظامی، بنظر میرسد که تحقق اهداف تعیین شده در این اولویتها امکانپذیر است.
فرمانده نیروی انتظامی ایران به پروژههای زیرساختی و توسعهای انتظامی هم اشاره و بیان داشت: در راستای اجرای اهداف معماری فراجا و ارتقاء سطح توانمندی انتظامی، برنامههایی مانند بصیرتافزایی، حفظ قرآن و نهج البلاغه، توسعه منازل سازمانی و بهبود معیشت همکاران در دستور کار قرار دارد.
رادان افزود: این اقدامات نه تنها در ارتقاء سطح آمادگی پلیس مؤثر است بلکه در ایجاد همبستگی و افزایش رضایت همکاران و خانوادههایشان نیز تأثیرگذار خواهد بود.
وی با اشاره به همکاری نزدیک مردم استان کهگیلویه و بویراحمد با نیروی انتظامی، گفت: با حضور فعال مردم و همدلی بینظیری که در این استان مشاهده میشود، بطور قطع، تحقق اهداف پلیس در تراز افق ششگانه ممکن خواهد بود و استان در زمینههای مختلف همچنان در مسیر پیشرفت قرار دارد.