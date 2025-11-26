خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی تاکید کرد:

وضعیت امنیتی در کهگیلویه و بویراحمد بسیار مطلوب است

وضعیت امنیتی در کهگیلویه و بویراحمد بسیار مطلوب است
کد خبر : 1719487
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده نیروی انتظامی ایران تاکیدکرد که وضعیت امنیتی و پیشگیری از سرقت در استان کهگیلویه و بویراحمد بسیار مطلوب است.

به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد، "سردار احمدرضا رادان"، با اشاره به ارزیابی اقدامات انجام‌شده در اولویت‌های شش‌گانه پلیس در استان کهگیلویه بویراحمد، اظهار داشت: خوشبختانه وضعیت استان در تمامی این اولویت‌ها بسیار خوب و قابل قبول بوده و در برخی از شاخص‌ها حتی از استان‌های دیگر نیز پیشی گرفته است.

فرمانده نیروی انتظامی کشور با اشاره به حوزه پیشگیری از سرقت، خاطرنشان کرد: در این حوزه، وضعیت استان کهگیلویه و بویراحمد بسیار مطلوب و حتی در شاخص کشوری نیز وضعیت قابل توجهی دارد.

 رادان همچنین در حوزه کشف سرقت‌ها و جلوگیری از وقوع آن‌ها، عملکرد استان را مثبت و رو به جلو ارزیابی کرد و افزود: استان کهگیلویه و بویراحمد یکی از استان‌ های پیشرو در کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای بوده و در این رابطه استان مورد توجه قرار گرفته است.

وی گفت: البته باید تلاش بیشتری صورت گیرد تا این شاخص‌ها حفظ شود، چرا که نگهداری این وضعیت به مراتب دشوارتر از رسیدن به آن است.

رادان بر لزوم حفظ وضعیت موجود در اولویت‌های شش‌گانه و گفت: با همت و تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران و همکاری مردم استان با نیروی انتظامی، بنظر می‌رسد که تحقق اهداف تعیین‌ شده در این اولویت‌ها امکان‌پذیر است. 

 فرمانده نیروی انتظامی ایران  به پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای انتظامی هم اشاره و بیان داشت: در راستای اجرای اهداف معماری فراجا و ارتقاء سطح توانمندی انتظامی، برنامه‌هایی مانند بصیرت‌افزایی، حفظ قرآن و نهج البلاغه، توسعه منازل سازمانی و بهبود معیشت همکاران در دستور کار قرار دارد.

رادان افزود: این اقدامات نه تنها در ارتقاء سطح آمادگی پلیس مؤثر است بلکه در ایجاد همبستگی و افزایش رضایت همکاران و خانواده‌هایشان نیز تأثیرگذار خواهد بود.

 وی با اشاره به همکاری نزدیک مردم استان کهگیلویه و بویراحمد با  نیروی انتظامی، گفت: با حضور فعال مردم و همدلی بی‌نظیری که در این استان مشاهده می‌شود، بطور قطع، تحقق اهداف پلیس در تراز افق شش‌گانه ممکن خواهد بود و استان در زمینه‌های مختلف همچنان در مسیر پیشرفت قرار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات