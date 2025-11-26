خبرگزاری کار ایران
معاون شرکت صنایع آذرآب اراک خبر داد:

ساخت برج‌ها و مخازن میدان نفتی آزادگان جنوبی / صرفه‌جویی 6 میلیون یورویی برای کشور

کد خبر : 1719454
لینک کوتاه کپی شد.

معاون پروژه‌های نفت و گاز شرکت صنایع آذرآب اراک به صرفه‌جویی ارزی این شرکت با ساخت برج‌ها و مخازن میادین نفتی اشاره کرده و گفت: شرکت آذرآب با ساخت 2 برج و 36 مخزن میدان نفتی آزادگان جنوبی موفق به صرفه‌جویی 6 میلیون یورویی برای کشور شده است.

به گزارش ایلنا، احمد قربانی افزود: طراحی و ساخت برج‌ها و مخازن میدان نفتی آزادگان جنوبی در مجموعه شرکت صنایع آذرآب اراک، توسط یک شرکت دانش‌بنیان و با تکیه بر توان مهندسان ایرانی، فناوری‌های نوین و تجهیزات پیشرفته صورت گرفته است و نقطه عطفی در این حوزه محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: از مجموع مخازن در دست ساخت، 23 مخزن تکمیل و تحویل کارفرما شده و اکنون نیز 5 مخزن و 2 برج ساخته و آماده ارسال به سایت است. فرایند ساخت 8 مخزن باقی‌مانده نیز تکمیل شده و پس از طی مراحل کنترل کیفیت در بازه زمانی یک ماه آینده به سایت منتقل می‌شود.

معاون پروژه‌های نفت و گاز شرکت صنایع آذرآب اراک اظهار داشت: با نصب این مخازن در سایت میدان نفتی آزادگان جنوبی، ظرفیت تولید این میدان نفتی به 320 هزار بشکه در روز خواهد رسید و همچنین 197 میلیون فوت مکعب به ظرفیت این میدان نفتی اضافه خواهد شد.

قربانی به محل استقرار میدان نفتی آزادگان در کشور اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: میدان نفتی آزادگان در منطقه جنوب غربی ایران، در 80 کیلومتری غرب اهواز، نزدیک به شهر سوسنگرد و در مجاورت مرز ایران و عراق قرار دارد.

