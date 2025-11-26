مرگ سالانه 20هزار نفر در سوانح رانندگی/قوانین بازدارنده نیست

به گزارش ایلنا از همدان ، سردار حسن مومنی روز چهارشنبه در شورای راهبری تصادفات استان همدان با بیان اینکه تصادفات به بحران تبدیل شده است اظهار کرد: تبعات ناشی از معلولیت بسیار بیشتر از مرگ فرد در تصادف است چرا که نگهداری فرد معلول چند خانواده را در درگیر می کند.

وی اضافه کرد: معلولیت ناشی از سوانح رانندگی، سرمایه انسانی را زمین گیر می کند در حالی که با اجرای درست و صحیح به تکالیف، این موارد قابل کنترل است.

جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی کشور با بیان اینکه دولت به خصوص رییس جمهور دغدغه ویژه ای نسبت به موضوع تصادفات دارد،گفت: همه نهادها و مسوولان بر روی برنامه ریزی برای کاهش تصادفات اشتراک نظر دارند، در این بین همراهی دولت برای کاهش سوانح رانندگی برای ما یک مزیت است که در صورت بهره نگرفتن از این فرصت ضرر می کنیم.

سردار مومنی ادامه داد: داده های منابع علمی و دانشگاهی موید این است که بخش بالایی از اعتبارات و هزینه های کل کشور سال گذشته برای تصادفات هزینه شده است همچنین هشت درصد از تولید ناخالصی ملی کشور صرف خسارات تصادفات می شود.

وی بیان کرد: هزینه ای که هر تصادف خسارتی به دولت تحمیل می کند ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال، هزینه مصدوم هشت میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال و هزینه یک متوفی ۲۲۰ میلیارد ریال است.

جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی کشور گفت: ۱۲ هزار و ۳۲۸ نفر هفت ماهه امسال در سوانح رانندگی فوت کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار درصد افزایش داشته است.

سردار مومنی با عنوان اینکه متوفیان سوانح درون شهری ۱۱ درصد افزایش داشته است، اضافه کرد: بیشترین میزان افزایش جان باختگان مربوط به سوانح درون شهری است در حالی که پیشتر آمار درون شهری کمتر بود.

جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی کشور گفت: ۳۰ مسیر پرحادثه در کشور شناسایی شده که سهم همدان ۲ مسیر شامل همدان - اسدآباد و همدان به قزوین است.

سردار مومنی بیان کرد: بررسی ها گویای این است که ۶۸ درصد سوانح کشور مربوط به افراد غیر بومی است که در ۳۰ درصد از تصادفات مقصر هستند این آمار در همدان ۴۱ درصد تصادفات مربوط به افراد غیر بومی است که در بروز ۳۸ درصد سوانح مقصر شناخته شدند.

وی گفت: بنابراین در استان همدان برای اطلاع رسانی از وضعیت جاده ها و آشکارسازی مسیر و نقاط پر حادثه باید فعالیت های فوری و ویژه ای انجام شود.

جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی کشور با بیان اینکه سهم کامیون ها در سوانح رانندگی کشور چهار و در استان هفت درصد است،گفت: سه هزار و ۸۸۷ نقطه حادثه خیز در کشور وجود دارد که ایمن سازی ۸۸۷ نقطه از چند سال پیش در اولویت قرار گرفت.

سردار مومنی افزود: سه هزار و ۸۶۰ نقطه از مناطق حادثه خیز در جاده های برون شهری است که سهم همدان ۷۸ نقطه است و تاکنون ۳۴ نقطه اصلاح و ۴۴ مورد باقی مانده است.

سردار مومنی تاکید کرد: مجموعه های مسئول دیگر اختیاری برای انتخاب شیوه سنتی یا ابزارهای نوین برای کنترل حوادث ندارند بلکه مجبور به هوشمند سازی و استفاده از فناوری های نوین برای کنترل سوانح رانندگی هستند که یکی از آنها بهره گیری از دوربین ثبت تخلف است.

وی بیان کرد: هر چند دوربین ها تخلف راننده خاطی را ثبت می کنند اما قوانین ما بازدارنده نیست و افراد متخلف تاوان پس نمی دهند برای نمونه با راننده متخلف که با سبقت گرفتن سر پیچ موجب مرگ چند نفر که به صورت قانونمند در حال تردد بودند می شود برخوردی نمی شود.

جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی کشور اظهار کرد: معاونت اجتماعی پلیس در راستای فرهنگ سازی دنبال اجرای طرح و برنامه ای با عنوان «نه به تخلف ، نه به جریمه» در مسیرهای درون و برون شهری است.

سردار مومنی ادامه داد: با این اوصاف در راستای بهره گیری از سامانه های هوشمند برای کنترل و کاهش تصادف، ۵۰۰ دستگاه دوربین آماده نصب و راه اندازی شده است که شهرداران باید با انعقاد قرارداد با شرکت های معتبر و دریافت تاییده پیوست فنی از سوی پلیس بتوانند کُد تخلف دریافت کنند.

وی تصریح کرد: بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که بخش قابل توجهی دوربین های ثبت تخلف درون شهری و دوربین های برون شهری در همدان غیر فعال است که باید به سرعت برای رفع نقص و مشکلات ان اقدام شود.

جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی کشور گفت: بیشتر جان باختگان سوانح رانندگی در کشور را قشر جوان تشکیل داده و با پدیده جوان مرگی مواجه هستیم.

سردار مومنی افزود: عمده متوفیان تصادفات افراد جوان و نیروی کار بین ۲۱ تا ۳۰ سال هستند و ۳۱ تا ۶۰ سال در کشور ۴۱ درصد و در همدان ۵۰ درصد از متوفیان بالای ۶۱ سال در کشور ۱۸ و در همدان ۲۱ درصد از جانباختگان را تشکیل می دهند.

جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی کشور گفت: هر چند ایجاد سرعتکاه خوب است ولی سرعتکاه های غیر استاندارد موجب ایجاد نارضایتی رانندگان شده است.

سردار مومنی اضافه کرد: ۷۵۰ دست انداز یا سرعتکاه در برون شهرهای همدان ایجاد شده که ۶۹۰ مورد استاندارد است همچنین در درون شهر یک هزار و ۱۵۷ سرعتکاه وجود دارد که یک هزار مورد آن استاندارد است.

وی با بیان اینکه همدان نیازمند ایجاد استراحتگاه بین راهی به ویژه در آزاد راه همدان - ساوه هستیم، تاکید کرد: یکی دلایل افزایش تصادف در این آزاد راه نبود استراحت گاه برای توقف خودرو و استراحت راننده است.

انتهای پیام/