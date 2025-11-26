مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی عنوان داد:
غیرعلمی بودن نگرانیهای شهروندان درباره تشعشعات سایتهای مخابراتی BTS / فرهنگسازی و اطلاعرسانی ضروری است
بررسیها نشان میدهد این ادعاها مبتنی بر دادههای علمی نیست
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی بر غیرعلمی بودن نگرانیهای شهروندان در خصوص تشعشعات سایتهای مخابراتی تأکید کرده و گفت: بخش عمده نگرانیهای برخی شهروندان درباره تشعشعات سایتهای مخابراتی BTS پایه علمی و بهداشتی ندارد.
به گزارش ایلنا، محمد غلامی به برخی مقاومتهای مردمی در نصب سایتهای مخابراتی در شهر اراک اشاره داشته و افزود: بخش مهمی از مخالفتها با استناد به نگرانیهای بهداشتی، از جمله ادعاهای مربوط به سردرد یا نازایی، مطرح میشود. اما بررسیها نشان میدهد این ادعاها مبتنی بر دادههای علمی نیست.
وی ادامه داد: در ماههای اخیر در نقاطی از شهر با مخالفتهایی برای نصب سایتهای جدید روبرو شدهایم. این در حالی است که دستگاههای سایتهای مخابراتی پیش از این در مکانهایی مانند مساجد نصب بودند و به دلیل فشارهای محلی جابهجا شدند. این مخالفتها در برخی موارد ریشه اقتصادی دارد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی اظهار داشت: توسعه شبکه تلفن همراه در مناطق شهری و روستایی نیازمند همراهی و افزایش آگاهی عمومی است. شهروندان باید در نظر داشته باشند هنگام مکالمه با تلفن همراه، به دلیل نزدیک بودن گوشی به سر، در معرض امواج بیشتری قرار میگیرند.
غلامی به میزان تشعشعات سایتهای BTS نسبت به نُرم جهانی اشاره داشته و تصریح کرد: میزان تشعشعات سایتهای BTS بسیار کمتر از حد مجاز جهانی است. آستانه قابل تحمل برای بدن انسان حدود 400 میلیوات است، در حالی که تشعشعات آنتنهای BTS تنها حدود یک درصد این مقدار است.
وی همچنین به مقایسه میزان امواج دستگاههای خانگی با امواج تجهیزات و دستگاههای مخابراتی اشاره کرده و بیان داشت: مایکروویوهای خانگی به مراتب تشعشعات قویتری دارند اما حساسیت چندانی نسبت به آنها وجود ندارد. این تفاوت نگرش نشان میدهد نیازمند فرهنگسازی گستردهتری هستیم.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی به تلاش اپراتورها برای تولید محتوای آموزشی اشاره داشته و تأکید کرد: ایرانسل اخیراً کلیپی تولید و در شبکههای اجتماعی منتشر کرده که هدف آن اطلاعرسانی درست درباره بیضرر بودن این تشعشعات است. این اقدامات باید با تولید محتوای جذاب رسانهای تقویت شود.
غلامی ابراز داشت: در این راستا و در صورت همکاری سایر اپراتورها، امکان انتشار این محتواها در کانالهای پرمخاطب و رسانههای رسمی وجود دارد. هدف این است که با همراهی مردم، مسیر توسعه شبکه ارتباطی استان مرکزی بدون حاشیه و با اطلاعرسانی دقیق پیش برود و شاهد پیشرفت در این حوزه باشیم.