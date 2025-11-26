دستگیری کلاهبردار حرفه ای فیشینگ در شهرستان انزلی
فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی از دستگیری کلاهبردار حرفهای با ۵۸ فقره سابقه کلاهبرداری فیشینگ در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا از بندرانزلی، سرهنگ امیر وهاب زاده با اشاره به شکایت یکی از شهروندان مبنی بر دریافت لینک آلوده و برداشت غیرمجاز از حساب بانکی به شیوه فیشینگ در این شهرستان، گفت: بلافاصله تیمی متشکل از کارشناسان زبده پلیس فتا و ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ بندرانزلی برای بررسی دقیق و تخصصی موضوع تشکیل شد.
وی افزود: این پروندهها نشان دهنده فعالیت یک شبکه یا فرد سازمان یافته در زمینه جعل هویت بانکها و موسسات مالی بود.
فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی با اشاره به اینکه شگردهای مورد استفاده کلاهبردار سبب شد تا کارشناسان سایبری وارد عمل شوند گفت: پس از شناسایی دقیق هویت و محل اختفای این کلاهبردار، با دریافت مجوز قضایی و در یک عملیات مشترک و موفقیت آمیز پلیس فتا و کلانتری ۱۱، متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.
وی افزود: پس از بررسی مشخص شد متهم ۲۹ ساله ۵۸ فقره سابقه کلاهبرداری رایانه ایی داشته و عضو فعال یکی از گروههای سازمان یافته فیشینگ در فضای مجازی است.
این مقام انتظامی در پایان از شهروندان خواست: بر روی پیامکها و لینکهایی که از طریق پیامک یا شبکههای اجتماعی ناشناس ارسال شدهاند کلیک نکنند، حتی اگر ادعا کنند از طرف بانک یا سازمانهای دولتی هستند.