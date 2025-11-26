باید در این شرایط سخت از تولیدکنندگان حمایت کنیم

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، رضا علیزاده، روز چهارشنبه پنجم آذر، در حاشیه بازدید جمعی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و معاونین وزیر صمت از طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی و معدنی کرمانشاه، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: باید در این شرایط سخت تولیدکنندگان را حمایت کرده و بتوانیم شرایط فعالیت را برای آنها تسهیل کنیم.

علیزاده از کرمانشاه به عنوان استانی با مشکلات زیاد و البته ظرفیت‌های فراوان در زمینه‌های مختلف یاد کرد و گفت: امیدواریم با این پیگیری‌ها، بخشی از مشکلات پیش روی حوزه تولید و صنعت کرمانشاه مرتفع شود.

وی با اشاره به بازدیدهایی که از برخی واحدهای صنعتی و معدنی شهرستان سنقروکلیایی و همچنین شهرک صنعتی سنقر صورت گرفت، افزود: برخی از مشکلات واحدها در همین سفر قابل حل است، اما برخی دیگر به پیگیری بیشتری نیاز دارد که این پیگیری‌ها را در مرکز دنبال خواهیم کرد و در صورت نیاز جلساتی را نیز با دستگاه‌های مربوطه برگزار خواهیم کرد.

علیزاده ابراز امیدواری کرد این سفر منجر به حل بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی کرمانشاه شود و یادآور شد: سعی می‌کنیم ظرف هفته آینده جلسات مورد نیاز برای حل مشکلات واحدهای تولیدی کرمانشاه را هماهنگ کنیم.

حجت الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا نماینده سنقر و کلیایی نیز در جمع خبرنگاران گفت: اعضای کمیسیون صنایع و معادن از جایگاه نظارتی که دارند، بازدیدهایی از واحدهای صنعتی و معدنی استان کرمانشاه دارند. بخشی از مشکلات موجود به صورت میدانی و با تفاهم بین مسئولین استانی و ملی حل می‌شود و برخی نیازمند پیگیری‌های آتی در مرکز دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: پیگیریم یک جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی کرمانشاه اختصاص باید.

حسینی‌کیا هدف از حضور اعضاء کمیسیون صنایع و معادن مجلس و معاونین وزیر صمت در استان را رونق واحدهای تولیدی کرمانشاه اعلام کرد.

اعضاء کمیسیون صنایع و معادن مجلس به همراه جمعی از معاونین وزارت صمت، در سفر به کرمانشاه قرار است از تعدادی از واحدهای صنعتی و معدنی این استان بازدید کرده و برای رفع مشکلات آنها چاره اندیشی کنند.

انتهای پیام/