خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

علی سلیمی سرپرست اداره کل راهداری کرمانشاه شد

علی سلیمی سرپرست اداره کل راهداری کرمانشاه شد
کد خبر : 1719418
لینک کوتاه کپی شد.

طی مراسمی علی سلیمی به عنوان سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه معرفی و از زحمات یزدان خسروی مدیرکل پیشین قدردانی

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، طی مراسمی رسمی با حضور جمعی از مسئولان استانی، معاونان سازمان راهداری و شرکت‌های زیرمجموعه این اداره کل، از خدمات یزدان خسروی، مدیرکل پیشین راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه تقدیر شد و علی سلیمی به عنوان سرپرست جدید این اداره کل معرفی گردید.

علی سلیمی در سخنرانی خود با اشاره به جایگاه ویژه کرمانشاه در صنعت حمل و نقل کشور اظهار داشت: «با توجه به موقعیت استراتژیک استان، وجود پایانه‌های مرزی متعدد و نقش مهم کرمانشاه در کریدورهای اصلی جاده‌ای کشور، این استان از اهمیت بالایی برخوردار است، اما با چالش‌هایی نیز در حوزه راهداری و حمل و نقل مواجه هستیم.»

وی با تأکید بر نقش مرزی کرمانشاه افزود: «وجود مرزهای فعال، میزان ورود ناوگان حمل و نقلی به استان را بالا برده است و این یکی از اصلی‌ترین چالش‌های ما در بخش حمل و نقل جاده‌ای است. از سوی دیگر، به دلیل وضعیت کشاورزی استان، جابجایی سریع محصولات کشاورزی ضرورت دارد که این موضوع نیز بار ترافیکی و فشار بر ناوگان حمل و نقل را افزایش می‌دهد.»

سرپرست جدید راهداری کرمانشاه به مسئله حمل و نقل مسافر نیز اشاره کرد و گفت: «استان کرمانشاه مسیر تردد زائران عتبات عالیات است و در ایام اربعین، میزبانی حجم بالایی از زائران حسینی را بر عهده داریم. این ظرفیت مهم، در کنار فرصت‌های اقتصادی، با چالش‌هایی نیز همراه است که باید با برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات عملیاتی آن‌ها را مدیریت کنیم.»

سلیمی ادامه داد: «امیدواریم با بهره‌گیری از ظرفیت پلیس راه، تیم‌های فنی و کارشناسان علمی، اقدامات مؤثری در زمینه کاهش تصادفات و ارتقاء ایمنی جاده‌ای انجام دهیم. تمام تلاش خود را برای بهبود عملکرد راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان به کار خواهیم گرفت.»

یزدان خسروی، مدیرکل پیشین راهداری کرمانشاه نیز در این مراسم با بیان چالش‌هایی که در مدت حدود یک سال و چندماه مدیریتش تجربه کرده بود، اظهار داشت: «زمانی که مدیریت این اداره کل را تحویل گرفتم، حدود ۶۰ درصد از ناوگان راهداری به دلیل فرسودگی زمین‌گیر شده بود و شاهد موجی از ناامیدی در بین همکاران و پیمانکاران بودیم. علاوه بر این، عملکرد اداره کل در سطح کشور در پایین‌ترین رتبه‌ها قرار داشت، اما با تلاش و همت همکاران، توانستیم این مشکلات را برطرف کنیم و روند رو به رشدی را آغاز کنیم.»

خسروی افزود: «اگر قصد داریم این روند مثبت ادامه پیدا کند، همه باید با سرپرست جدید همکاری کنند و حمایت‌های لازم را انجام دهند تا راهداری کرمانشاه بتواند در حوزه‌های مختلف، از جمله ایمنی جاده‌ای، بهبود خدمات به مسافران و حمل بار و جابجایی محصولات کشاورزی، عملکرد موفقی داشته باشد.»

این مراسم که در فضایی صمیمی و با حضور مسئولان و کارشناسان راهداری استان برگزار شد، فرصتی بود تا ضمن تقدیر از خدمات مدیرکل پیشین، چشم‌انداز و برنامه‌های سرپرست جدید برای توسعه و ارتقای راهداری استان کرمانشاه به اطلاع حاضران برسد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات