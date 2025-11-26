علی سلیمی سرپرست اداره کل راهداری کرمانشاه شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، طی مراسمی رسمی با حضور جمعی از مسئولان استانی، معاونان سازمان راهداری و شرکت‌های زیرمجموعه این اداره کل، از خدمات یزدان خسروی، مدیرکل پیشین راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه تقدیر شد و علی سلیمی به عنوان سرپرست جدید این اداره کل معرفی گردید.

علی سلیمی در سخنرانی خود با اشاره به جایگاه ویژه کرمانشاه در صنعت حمل و نقل کشور اظهار داشت: «با توجه به موقعیت استراتژیک استان، وجود پایانه‌های مرزی متعدد و نقش مهم کرمانشاه در کریدورهای اصلی جاده‌ای کشور، این استان از اهمیت بالایی برخوردار است، اما با چالش‌هایی نیز در حوزه راهداری و حمل و نقل مواجه هستیم.»

وی با تأکید بر نقش مرزی کرمانشاه افزود: «وجود مرزهای فعال، میزان ورود ناوگان حمل و نقلی به استان را بالا برده است و این یکی از اصلی‌ترین چالش‌های ما در بخش حمل و نقل جاده‌ای است. از سوی دیگر، به دلیل وضعیت کشاورزی استان، جابجایی سریع محصولات کشاورزی ضرورت دارد که این موضوع نیز بار ترافیکی و فشار بر ناوگان حمل و نقل را افزایش می‌دهد.»

سرپرست جدید راهداری کرمانشاه به مسئله حمل و نقل مسافر نیز اشاره کرد و گفت: «استان کرمانشاه مسیر تردد زائران عتبات عالیات است و در ایام اربعین، میزبانی حجم بالایی از زائران حسینی را بر عهده داریم. این ظرفیت مهم، در کنار فرصت‌های اقتصادی، با چالش‌هایی نیز همراه است که باید با برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات عملیاتی آن‌ها را مدیریت کنیم.»

سلیمی ادامه داد: «امیدواریم با بهره‌گیری از ظرفیت پلیس راه، تیم‌های فنی و کارشناسان علمی، اقدامات مؤثری در زمینه کاهش تصادفات و ارتقاء ایمنی جاده‌ای انجام دهیم. تمام تلاش خود را برای بهبود عملکرد راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان به کار خواهیم گرفت.»

یزدان خسروی، مدیرکل پیشین راهداری کرمانشاه نیز در این مراسم با بیان چالش‌هایی که در مدت حدود یک سال و چندماه مدیریتش تجربه کرده بود، اظهار داشت: «زمانی که مدیریت این اداره کل را تحویل گرفتم، حدود ۶۰ درصد از ناوگان راهداری به دلیل فرسودگی زمین‌گیر شده بود و شاهد موجی از ناامیدی در بین همکاران و پیمانکاران بودیم. علاوه بر این، عملکرد اداره کل در سطح کشور در پایین‌ترین رتبه‌ها قرار داشت، اما با تلاش و همت همکاران، توانستیم این مشکلات را برطرف کنیم و روند رو به رشدی را آغاز کنیم.»

خسروی افزود: «اگر قصد داریم این روند مثبت ادامه پیدا کند، همه باید با سرپرست جدید همکاری کنند و حمایت‌های لازم را انجام دهند تا راهداری کرمانشاه بتواند در حوزه‌های مختلف، از جمله ایمنی جاده‌ای، بهبود خدمات به مسافران و حمل بار و جابجایی محصولات کشاورزی، عملکرد موفقی داشته باشد.»

این مراسم که در فضایی صمیمی و با حضور مسئولان و کارشناسان راهداری استان برگزار شد، فرصتی بود تا ضمن تقدیر از خدمات مدیرکل پیشین، چشم‌انداز و برنامه‌های سرپرست جدید برای توسعه و ارتقای راهداری استان کرمانشاه به اطلاع حاضران برسد.

