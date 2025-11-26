کشف ٣٠ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز در نیریز
فرمانده انتظامی نیریز از توقیف یکدستگاه کامیون و کشف ٣٠ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ عظیماله کرمی بیان داشت: در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد با قاچاق سوخت، مامورین این فرماندهی حین کنترل محورهای مواصلاتی و همکاری و پشتیبانی اطلاعاتی پلیس امنیت اقتصادی استان بوشهر، به یکدستگاه تریلر حامل بار سنگ مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی تصریح کرد: در بازرسی از این کامیون ٣٠ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز که بهصورت حرفهای در تانکری زیر سنگها جاساز شده بود، کشف شد.
فرمانده انتظامی نیریز با اشاره به اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش سوختهای مکشوفه ۴۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال برآورد شده است، عنوان کرد: راننده دستگیر و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.