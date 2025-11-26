در بزرگراه سعادت شهر-مرودشت اتفاق افتاد؛
گاردریلها جان یک خانواده ۵ نفره را نجاتدادند
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان پاسارگاد از نجات جان سرنشینان یک خودرو سواری توسط گاردریل های نصب شده این اداره کل در یکی از محورهای شهرستان خبر داد .
به گزارش ایلنا، روح اله غفاری گفت: نجات جان یک خانواده پنج نفره با عملکرد موفقیتآمیز گاردریلهای نصب شده در بزرگراه سعادتشهر-مرودشت، بار دیگر عملکرد و اهمیت تجهیزات ایمنی در محورهای مواصلاتی را به اثبات رساند.
غفاری ادامه داد: در این سانحه، یک دستگاه خودروی رونیز پس از برخورد از جناح کناری با وسیله نقلیه دیگر، از مسیر اصلی منحرف شده و با گاردریل حاشیه جاده برخورد کرد که خوشبختانه، گاردریل مذکور به خوبی وارد عمل شده و علیرغم تخریب کامل ۱۴ عدد پایه گاردریل و ۴ عدد سپری، از واژگونی کامل وسیله نقلیه جلوگیری کرد و تنها خودرو آسیب جزئی دید.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان پاسارگاد با بیان اینکه این پیشرفت در نصب تجهیزات ایمنی، به وضوح نشاندهنده تأثیر سرمایهگذاری در زیرساختهای راهداری بر حفظ جان انسانها است، با تأکید بر اهمیت این رویداد، خاطرنشان کرد: آسیب نرسیدن به تمامی مسافران این وسیله نقلیه نشاندهنده آمادگی سیستم راهداری و حمل و نقل استان فارس در مواجهه با شرایط بحرانی است.
غفاری افزود: ما در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس، همواره در تلاشیم تا با بهکارگیری بهترین تجهیزات و تکنیکها، ایمنی راهها را افزایش داده و جان مردم عزیز استان فارس را حفظ کنیم و امید داریم که با ادامه اینگونه اقدامات، شاهد کاهش حوادث تلخ باشیم.
بنابه گفته این مسئول راهداری و حمل و نقل جاده ای، این واقعه گواه دیگری است بر این نکته که ایمنی در حوزه راهداری تنها به نصب تجهیزات محدود نمیشود؛ بلکه به نظارت، آموزش و فرهنگسازی نیز مرتبط است. لذا، برنامهریزیهایی برای برگزاری دورههای آموزشی مستمر جهت تقویت فرهنگ ایمنی در میان رانندگان و مسافران صورت پذیرفته است.