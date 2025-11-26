سالانه 60 هزار تن سیر از مزارع همدان برداشت می شود

به گزارش ایلنا از همدان، حمزه خانجانی افشار افزود: سالانه حدود ۳۵۰۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت سیر می‌رود و میزان تولید این محصول بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تُن در سال برآورد می‌شود.

خانجانی با اشاره به انواع کشت‌شده در استان افزود: نوع غالب سیر همدان شامل «سیر سفید همدان» و «سیر قرمز تویسرکان» است. برداشت این محصول در ماه‌های خرداد و تیر انجام می‌شود و عملکرد متوسط هر هکتار بین ۱۵ تا ۲۰ تُن است. ویژگی بارز سیر همدان، درشتی دانه، پوست سفید براق، بو و طعم تند و ماندگاری بالا در انبار است؛ همچنین به‌دلیل غلظت زیاد اسانس طبیعی (آلیسین) – بیش از ۹۵٪ – کاربرد گسترده‌ای در صنایع غذایی و دارویی دارد.

وی افزود: سیر همدان علاوه بر تامین بازار داخلی، به کشورهای عراق، روسیه، حوزه خلیج فارس و آسیای میانه صادر می‌شود و یکی از منابع مهم ارزآوری استان به شمار می‌آید.

در ادامه، خانجانی درباره طرح «خوشه سیر همدان» توضیح داد: این طرح توسعه‌ای با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی اجرا می‌شود و هدف آن، ارتقای زنجیره ارزش از تولید تا فرآوری و صادرات است. اعضای این خوشه شامل کشاورزان، شرکت‌های بسته‌بندی، صادرکنندگان و مراکز تحقیقاتی از جمله دانشگاه بوعلی سینا هستند.

وی با اشاره به چالش‌های موجود گفت: «علیرغم رتبه اول تولید سیر در کشور، استان همدان با مشکلاتی در زمینه فرآوری، بسته‌بندی و ایجاد ارزش افزوده مواجه است و خام‌فروشی در بازارهای بین‌المللی همچنان چالشی جدی محسوب می‌شود.» وی تأکید کرد که با ایجاد واحدهای فرآوری مانند تولید پودر و عصاره سیر، ثبت برند جغرافیایی، توسعه صادرات و تقویت مکانیزاسیون، می‌توان از خام‌فروشی جلوگیری و ارزش واقعی این محصول ملی را احیا کرد.

خانجانی درباره ارزش تغذیه‌ای سیر نیز اظهار داشت: «سیر همدان سرشار از ویتامین C، فولیک اسید، کلسیم، آهن، منیزیم، پتاسیم و ویتامین‌های گروه B است و نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی بدن دارد.»

وی همچنین از ثبت جهانی سیر همدان خبر داد و گفت: این محصول در سال ۱۳۹۶ به‌عنوان برند ملی و در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ با شماره AO–1273 در دفتر بین‌المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) در ژنو ثبت جهانی شد. به این ترتیب، سیر همدان پس از کشمش ملایر و گردوی تویسرکان سومین محصول کشاورزی استان است که وارد فهرست جهانی شده است.

در پایان، خانجانی با اشاره به ضرورت احداث شهرک تخصصی فرآوری سیر گفت: «استفاده از اراضی درجه سه و چهار برای این منظور ضمن حفظ اراضی مرغوب، به تحقق امنیت غذایی پایدار کمک می‌کند و زمینه شکوفایی بیشتر محصول سیر همدان را فراهم می‌سازد.»

