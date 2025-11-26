خبرگزاری کار ایران
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خبرداد؛

صدور بالغ‌بر ١٦٦ هزار سند مالکیت تک برگ در فارس

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس با تأکید بر لزوم سرعت‌بخشی به تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به تک‌برگ طی ماه‌های باقیمانده تا پایان سال توسط ادارات تابعه ثبتی فارس، ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری شاهد آمار مطلوبی در این حوزه باشیم.

به گزارش ایلنا، محمد نخعی با اشاره به شاخص‌های برنامه عملیاتی ابلاغی سال جاری افزود: با تلاش مضاعف مجموعه ثبتی استان، شاهد سرعت‌بخشی به فرایندهای مربوطه، از جمله صدور اسناد تک‌برگ در ادارات تابعه ثبتی هستیم.

وی با اشاره به صدور ۱۶۶ هزار و ۷۲۰ فقره سند مالکیت تک‌برگ از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه، عنوان کرد: از این تعداد بیش از ۴۰ هزار فقره تبدیل دفترچه‌ای به تک‌برگ، نزدیک به ۸۲ هزار فقره تعویضی تک‌برگ به تک‌برگ و بالغ بر ۴۴ هزار فقره اسناد مالکیت اولیه می‌باشد.

نخعی تصریح کرد: با توجه به اولویت‌های سازمانی در راستای فرایند تبدیل و صدور اسناد مالکیت تک‌برگ، همکاران ادارات تابعه حتی در روزهای تعطیل و اوقات غیراداری نیز حضور داشته و این فرایند را پیگیری می‌کنند که این امر مؤید تلاش جهادی مجموعه ثبتی استان است.

وی همچنین با اشاره به جایگاه مهم حدنگاری اراضی و املاک در نیل به اهداف تحولی سازمان ثبت و نقش این فرایند در پیشگیری از جرائم و تخلفات و حراست از مالکیت‌ها، ابراز داشت : مجموعه ثبتی استان خود را ملزم به پیگیری سیاست‌های ابلاغی با هدف خدمات‌رسانی بهینه به مردم شریف فارس می‌داند.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت پذیرفته توسط کارشناسان ادارات تابعه ثبتی در مسیر تثبیت ۸۶۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این استان، تصریح کرد: از این میزان تثبیت، ۹۴ هزار و ۶۳ هکتار مربوط به مدت سپری شده از سال جاری می‌باشد و این مقدار معادل ۱۴ هزار و ۵۷۱ قطعه اراضی است.

مدیرکل ثبت استان تأکید کرد: همان‌گونه که حدنگاری اراضی و املاک لازمه نیل به اهداف تحولی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تکمیل مالکیت‌ها است، با جدیت و تلاش مضاعف همکاران ادارات تابعه ثبتی، رسیدن به این هدف و تکمیل حدنگاری استان تحقق می‌یابد.

