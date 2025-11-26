استاندار لرستان؛
بهسازی محورهای ارتباطی کوهدشت و رومشکان به صورت ویژه پیگیری می شود
استاندار لرستان گفت: احداث، بهسازی و ایمنسازی محورهای ارتباطی کوهدشت و رومشکان با اولویت و به صورت مستمر دنبال می شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی روز چهارشنبه پنجم آذر ماه در جریان سفر به رومشکان در بازدید از طرحهای راهسازی شهرستان رومشکان ضمن ابراز قدردانی از اقدامات انجام شده، خواستار تسریع در عملیات اجرایی پروژههای جادهای به طول ۲۰ کیلومتر و ارتقای مسیر ۳ و نیم کیلومتری شد و افزود: وضعیت ایمنی جادههای این شهرستان باید ارتقا یابد.
وی گفت: اقدامات انجام گرفته قابل تقدیر است اما با وجود پیشرفتهای صورتگرفته انتظار بیشتر و فعالتری از تیم اجرایی میرود به ویژه با توجه به نزدیک شدن فصل سرما و اهمیت بالای این پروژهها برای منطقه ضروری، باید تلاش بیشتری صورت گیرد.
استاندار لرستان تصریح کرد: برخی پروژههای عمرانی اولویت ملی دارند و از منابع اعتباری قابل توجهی بهرهمند شدهاند که باید از این فرصت استفاده کرد.
به گفته شاهرخی، نماینده مردم کوهدشت و رومشکان نقش مثبتی در تخصیص و مدیریت منابع مالی در اختیار ایفا و ۱۰۰ میلیارد تومان در حوزه راهداری و راهسازی به این شهرستانها کمک کرده است.
وی اظهار داشت: هرچند بودجهها از منابع مختلف تامین شده اما همه برای خدمت به مردم لرستان است و باید با همکاری همه دستگاهها در اولویتهای ضروری به کار گرفته شود.