خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار لرستان؛

بهسازی محورهای ارتباطی کوهدشت و رومشکان به صورت ویژه پیگیری می شود

بهسازی محورهای ارتباطی کوهدشت و رومشکان به صورت ویژه پیگیری می شود
کد خبر : 1719273
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار لرستان گفت: احداث، بهسازی و ایمن‌سازی محورهای ارتباطی کوهدشت و رومشکان با اولویت و به صورت مستمر دنبال می شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی روز چهارشنبه پنجم آذر ماه در جریان سفر به رومشکان در بازدید از طرح‌های راهسازی شهرستان رومشکان ضمن ابراز قدردانی از اقدامات انجام شده، خواستار تسریع در عملیات اجرایی پروژه‌های جاده‌ای به طول ۲۰ کیلومتر و ارتقای مسیر ۳ و نیم کیلومتری شد و افزود: وضعیت ایمنی جاده‌های این شهرستان باید ارتقا یابد. 

وی گفت: اقدامات انجام گرفته قابل تقدیر است اما با وجود پیشرفت‌های صورت‌گرفته انتظار بیشتر و فعالتری از تیم اجرایی می‌رود به ویژه با توجه به نزدیک شدن فصل سرما و اهمیت بالای این پروژه‌ها برای منطقه ضروری، باید تلاش بیشتری صورت گیرد. 

استاندار لرستان تصریح کرد: برخی پروژه‌های عمرانی اولویت ملی دارند و از منابع اعتباری قابل توجهی بهره‌مند شده‌اند که باید از این فرصت استفاده کرد. 

به گفته شاهرخی، نماینده مردم کوهدشت و رومشکان نقش مثبتی در تخصیص و مدیریت منابع مالی در اختیار ایفا و ۱۰۰ میلیارد تومان در حوزه راهداری و راهسازی به این شهرستان‌ها کمک کرده است. 

وی اظهار داشت: هرچند بودجه‌ها از منابع مختلف تامین شده اما همه برای خدمت به مردم لرستان است و باید با همکاری همه دستگاه‌ها در اولویت‌های ضروری به کار گرفته شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات