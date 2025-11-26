خبرگزاری کار ایران
رئیس کل دادگستری مازندران:

آزادی یک محکوم به قصاص نفس پس از ۸ سال در بهشهر

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: یک محکوم به قصاص نفس در شهرستان بهشهر پس از ۸ سال در راستای پویش مردمی "به عشق و حرمت حضرت زهرا(س) می بخشم"، از چوبه دار رهایی یافت.

به گزارش ایلنا، عباس پوریانی با اعلام خبر رهایی یک محکوم به قصاص نفس از چوبه دار، اظهارکرد: این زندانی محکوم به قصاص در راستای پویش "به عشق و حرمت حضرت زهرا(س) می‌بخشم" پس از ۸ سال با جلب رضایت اولیای دم و تلاش رئیس و دادستان حوزه قضایی و اعضای شوراهای حل اختلاف زندان بهشهر از اجرای حکم قطعی قصاص نفس رهایی یافت.

رئیس کل دادگستری استان مازندران بر نهادینه کردن فرهنگ ارزشمند صلح و سازش در جامعه تاکید و خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعدادی از محکومان به قصاص نفس در زندان‌های استان در انتظار عفو، بخشش و گذشت هستند که امید است این محکومین نیز با رافت، گذشت و بخشش خداپسندانه اولیای دم، از دار مجازات رهایی یافته و به کانون خانواده خود بازگردند.

