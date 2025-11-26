هشدار سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان درباره شیوع آنفلوانزا
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از روند افزایشی موارد مثبت آنفلوانزا در کشور خبر داد و بر رعایت اصول پیشگیرانه به ویژه توسط خانوادههای دارای کودک تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، فریده حسنزاده با اشاره به دادههای نظام مراقبت بیماریهای حاد تنفسی، و بیانیه وزارت بهداشت از افزایش روند ابتلا به عفونتهای تنفسی و آنفلوانزا در هفتههای اخیر خبر داد و اعلام کرد که پیشبینی میشود این روند در روزهای آینده نیز ادامه یابد.
وی اعلام کرد: در این بیماری همه گروههای سنی میتوانند درگیر شوند و تب بالا، شایعترین علامت مراجعه کنندگان به مراکز درمانی عنوان شده است.
وی با اشاره به این که ویروس غالب در گردش، از نوع آنفلوانزای A و زیرسویه H3N2 است ادامه داد:اغلب موارد گزارششده از نوع خفیف هستند و خوشبختانه تاکنون مرگومیر در افراد فاقد بیماری زمینهای در استان گزارش نشده است.
وی اضافه کرد:موارد شدید بیماری نیز کم بوده و این بیماران به درمانهای موجود پاسخ خوبی میدهند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت:تمامی خدمات درمانی لازم در مراکز بهداشتی و درمانی سراسر استان به طور کامل قابل ارائه است.
حسنزاده ،شستوشوی مکرر دستها با آب و صابون
،پوشاندن دهان و بینی با دستمال یا قسمت بالای آستین هنگام سرفه و عطسه
، استفاده از ماسک در فضاهای پرجمعیت و سربسته با تهویه نامناسب ،پرهیز مطلق از روبوسی، دست دادن و در آغوش گرفتن، خودداری از حضور در محیطهای شلوغ غیرضروری و توجه به تهویه مناسب در فضاهای بسته را از مهمترین توصیههای پیشگیرانه
اعلام کرد.
وی در ادامه برای موارد ابتلا به این بیماری توصیه کرد: شهروندانی که علائم بیماری را دارند باید در منزل بمانند (حداقل تا ۲۴ ساعت پس از قطع تب)، استراحت کافی داشته و مایعات به اندازه مصرف کنند. مصرف داروهای تببر ساده مانند استامینوفن تحت نظر پزشک یا داروساز بلامانع است، اما به شدت از مصرف خودسرانه آنتیبیوتیکها باید پرهیز شود.
وی ادامه داد:همچنین ضروری است که بیماران از تماس با افراد آسیبپذیر خانواده (مانند کودکان، سالمندان و افراد با بیماریهای زمینهای) دوری کنند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هشدار داد: در صورت بروز علائم هشدار مانند تنگی نفس، تب ماندگار، ضعف شدید، کاهش سطح هوشیاری یا کبودی لبها، شهروندان باید بدون فوت وقت به مرکز درمانی مراجعه نمایند.
وی همچنین از مردم خواست اطلاعات مرتبط با بیماری را تنها از کانالهای رسمی این دانشگاه و وزارت بهداشت پیگیری کنند و به شایعات در فضای مجازی توجه نکنند.