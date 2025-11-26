به گزارش ایلنا، علی فلاحی اظهار کرد: سرشماری از تاریخ هفتم مردادماه شروع شده است و در تاریخ بیستم آبان ماه پایان یافت.

وی افزود: مطابق نتایج سرشماری، میزان تولید عسل فارس در سال جاری بیش از ۱۲ هزار تن است.

فلاحی بیان کرد: علاوه بر عسل، قریب به ۱۶۰۰ کیلوگرم ژل رویال، ۸۱ تن گرده گل، ۵۱ تن بره موم، بالغ بر ۲۶۶ تن موم و ۹۰ گرم زهر زنبور عسل تولید شده است.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اظهار کرد: بر اساس نتایج سرشماری، کل تعداد شاغلان مستقیم این زیربخش شامل زنبوردار و افراد شاغل در زنبورستان‌ها ۴۳۲۲ نفر است. همچنین تعداد ۲۹۷ زنبورستان تحت پوشش بیمه قرار دارند.

وی یادآور شد: سال گذشته استان فارس مقام سوم کشوری در تولید عسل را داشته است.

انتهای پیام/