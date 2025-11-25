توضیحات دادستان آبادان درباره خبر پیدا شدن یکی از دختران مفقود شده این شهر

به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از دادگستری تستان، روح الله زندی سه‌شنبه اعلام کرد: در ماه‌های اخیر چهار مورد گزارش مفقودی به این دادسرا اعلام شد که یک مورد آن با اقدامات پلیسی در تهران شناسایی و از طریق اورژانس اجتماعی بهزیستی به خانواده‌اش تحویل داده شد.

وی ادامه داد: یک مورد دیگر، فرد مفقود شده به دلیل اختلافات خانوادگی در بیرون از منزل اقدام به خودکشی کرده بود که پس از تایید توسط پزشکی قانونی، جسد به خانواده تحویل شد.

دادستان عمومی شهرستان آبادان گفت: اقدامات قضایی و پلیسی برای پیدا کردن ۲ دختر دیگر که اخیرا نام آنها در فضای مجازی و رسانه‌های خبری منتشر شده بود، کماکان ادامه دارد.

زندی از مردم خواست اخبار و اطلاعات در این خصوص را از منابع رسمی پیگیری کنند و از دامن زدن به هرگونه حواشی که موجب خدشه‌دار شدن احساسات جمعی و خانواده و اطرافیان این دختران می‌شود، خودداری کنند.

وی افزود: شهروندان همچنین اطمینان خاطر داشته باشند پلیس و دستگاه قضایی با جدیت در جهت حفظ و آرامش مردم تلاش می‌کنند.

