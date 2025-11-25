به دنبال تداوم آلودگی هوا؛
مدارس آذربایجان غربی برای چهارمین روز متوالی تعطیل شد/ فعالیت ادارات با یک ساعت تاخیر
به دلیل تداوم آلودگی هوا مدارس آذربایجان غربی در روز چهار شنبه تعطیل شد.
به گزارش ایلنا, با توجه به هشدار اداره کل هواشناسی استان مبنی بر پایداری هوا و تشدید آلایندههای جوی و تصمیم کارگروه شرایط اضطرار و آلودگی هوای استان، جزئیات تعطیلی روز چهارشنبه ۵ آذرماه به شرح زیر اعلام میشود:
فعالیت تمامی ادارات و بانکها در شهرستانهای ارومیه، شاهیندژ، میاندوآب، نقده، پیرانشهر، اشنویه، سلماس، خوی، چهاربرج و باروق از ساعت ۹ تا ۱۴ خواهد بود.
در شهرستانهای ارومیه، شاهیندژ، میاندوآب، نقده، پیرانشهر، اشنویه، سلماس، خوی، چهاربرج و باروق تمامی مراکز آموزشی شامل کودکستانها، تمامی مقاطع تحصیلی آموزشی، دانشگاهها، مراکز آموزشی علمی آزاد، کلاسهای زبان، هنری و سالنهای ورزشی تعطیل بوده و آموزشها بهصورت غیرحضوری بوده و قسمتهای اداری دانشگاهها و آموزش و پرورش تعطیل خواهد بود.
فعالیت کارگاه ها و صنایعی که در شعاع ۵۰ کیلومتری کانون آلودگی هوای استان واقع شده و فاقد سیستم های پالایشگر هستند تا بهبود شاخص کیفی هوا متوقف می شود.
همچنین در شهرستانهای ارومیه و مهاباد فعالیت تمامی واحدهای صنعتی آلاینده هوا شامل آسفالت، آجر، ایزوگام، شن و ماسه، گچ و آهک و معادن تا عادی شدن شرایط تعطیل و تمامی فعالیتهای عمرانی شهری شهرداریهای ارومیه و مهاباد تا عادی شدن شرایط تعطیل خواهند بود.