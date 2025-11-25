به گزارش ایلنا، روح‌اله محسن‌زاده به تشریح این 5 پروژه عمرانی پرداخت و افزود: پروژه تقاطع غیرهمسطح راهجرد به ارزش 1500 میلیارد ریال در محور اراک - قم (دوراهی آشتیان)، پروژه تقاطع غیرهمسطح سه‌راهی سد الغدیر ساوه به ارزش 1150 میلیارد ریال در کیلومتر 5 محور قدیم ساوه - همدان، پروژه تقاطع غیرهمسطح محمدآباد در محور محلات - دلیجان به ارزش 800 میلیارد ریال در دست اقدام است.

وی ادامه داد: پروژه تقاطع غیرهمسطح ایجان در محور خنداب - پل‌دوآب به ارزش 800 میلیارد ریال و پروژه زیرگذر ورودی روستای خانه‌میران در محور اراک - توره به ارزش 250 میلیارد ریال از دیگر پروژه‌های در دست اقدام است. میانگین پیشرفت فیزیکی این 5 پروژه عمراین حدود 80 درصد است که اجرا و بهره‌برداری از آنها گامی بسیار ارزشمند در رفع نقاط حادثه‌خیز و پرتصادف استان مرکزی به شمار می‌رود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی اظهار داشت: پروژه‌های تقاطع غیرهمسطح راهجرد و زیرگذر ورودی روستای خانه‌میران در کمتر از یک ماه آینده به بهره‌برداری خواهند رسید تا بر عهد خود در وعده‌های داده شده عمل کرده باشیم. پروژه حذف گردنه سیبک و تکمیل باند جدید محور اراک - توره حدفاصل اراک تا خانه‌میران نیز به طول 5.5 کیلومتر تکمیل شده و به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

محسن‌زاده به جزئیات اجرایی پروژه حذف گردنه سیبک اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: این پروژه شامل 5.5 کیلومتر عملیات زیرسازی و آسفالت، نصب نیوجرسی، اجرای روشنایی طولی، نصب انواع تابلوهای ایمنی و خط‌کشی طول مسیر است. این پروژه با یک اقدام جهادی در بازه زمانی 3 ماهه توسط اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، تکمیل شده و در حال حاضر آماده بهره‌برداری و رفتن زیر بار ترافیکی است.

وی بیان داشت: اجرای زیرگذر ورودی روستای خانه‌میران نیز در امتداد اجرای پروژه حذف گردنه سیبک تحقق یافت. البته بخش زیادی از این پروژه به صورت امانی و با بهره‌گیری از ظرفیت ماشین‌آلات راه‌سازی در اختیار و پتانسیل نیروهای متخصص، مهندسین و راهداران اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی و همچنین با حمایت‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور و استانداری مرکزی انجام شده است.

