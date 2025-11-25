به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار احمدرضا رادان در جریان سفر به استان مرکزی در جمع خبرنگاران، افزود: این استان با وجود قرار گرفتن در رتبه سوم تردد جاده‌ای کشور، کاهش قابل توجهی در تلفات رانندگی داشته و به زودی نخستین استان خواهد بود که دوربین‌های بخش خصوصی در جاده‌های آن نصب می‌شود.

وی به رتبه استان مرکزی در ترددهای جاده‌ای و عملکرد استان در کاهش تلفات حوادث رانندگی اشاره کرده و ادامه داد: این استان سومین استان پر تردد جاده‌ای کشور است، اما با این حال در کاهش تلفات ناشی از تصادفات رانندگی عملکرد مناسبی داشته است. این وعده را داده‌اند تا پایان سال این روند را تقویت کنند.

فرمانده کل انتظامی کشور به عملکرد استان اشاره کرده و اظهار داشت: استان مرکزی در بخش کاهش وقوع جرایم و افزایش کشف، وضعیت خوبی دارد. همکاران انتظامی در این استان عملکرد مطلوبی را در حوزه‌های مختلف داشته‌اند و برخی شاخص‌های این استان حتی از میانگین کشوری نیز فراتر رفته است.

سردار رادان تصریح کرد: در استان مرکزی کنترل آسیب‌های اجتماعی در فضای مجازی نیز به شکل مطلوبی انجام شده است. میزان کشف جرایم سایبری در این استان به 95 درصد رسیده که در نوع خود بی‌نظیر است. امیدواریم استان مرکزی به عنوان یکی از نمونه‌ترین استان‌های کشور در حوزه امنیت و نظم اجتماعی بدرخشد.

وی به موضوع جرائم سایبری به خصوص در حوزه برداشت‌های مالی غیرقانونی اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: مرکز فوریت‌های سایبری به زودی راه‌اندازی خواهد شد. پلیس فتا با اقداماتی که انجام داده است، تاکنون توانسته از برداشت غیرقانونی 2850 میلیارد ریال از وجوه مردم جلوگیری کند.

انتهای پیام/