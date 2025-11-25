ادامه افزایش آلایندهها در اصفهان تا ۵ روز آینده
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی استان اصفهان از تداوم پایداری جو وکاهش کیفیت هوا در شهر اصفهان و مناطق صنعتی حاشیه آن در ۵ روز آینده خبر داد و گفت: دمای هوا نیز ۲ درجه کاهش مییابد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، لیلا امینی با اشاره به بررسی نقشههای هواشناسی استان اصفهان اظهار کرد: بر اساس آخرین خروجی نقشهها و مدلهای پیشیابی، تداوم پایداری جو، سکون نسبی هوا و کاهش کیفیت هوا در شهر اصفهان و مناطق صنعتی حاشیه آن در ۵ روز آینده را شاهد خواهیم بود.
وی افزود: بر این اساس در بیشتر ساعات روزهای آینده شرایط جوی استان اصفهان آرام و پایدار خواهد بود و نوسانات دمایی در حد یک تا دو درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
رئیس اداره پیشبینی و مدیریت بحران و مخاطرات هوای هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه در چنین شرایطی امکان انباشت آلایندهها در مناطق مرکزی و صنعتی استان افزایش مییابد، افزود: بهویژه در کلانشهر اصفهان و شهرهای مستقر در نوار صنعتی، در ساعات اولیه صبح و اواخر شب غلظت آلایندههای جوی بیشتر از سایر ساعات روز خواهد بود و امکان کاهش موقت کیفیت هوا تا آستانه شرایط ناسالم برای گروههای حساس وجود دارد.
رئیس اداره پیشبینی و مدیریت بحران و مخاطرات هوای هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه در بعد از ظهر روزهای سه شنبه و چهارشنبه در برخی از مناطق رشد ابر و وزش باد راخواهیم داشت، ادامه داد: از روز پنجشنبه همچنان جو راکد خواهد بود.
وی با اشاره به تداوم شرایط جوی پایدار در مرکز استان افزود: با توجه به سکون نسبی هوا و کاهش سرعت باد، توصیه میشود گروههای حساس شامل سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار، حتیالامکان از تردد غیرضروری در ساعات اوج آلودگی خودداری کنند و دستگاههای مسئول نیز تمهیدات لازم برای مدیریت آلودگی هوا را در دستور کار قرار دهند.
رئیس اداره پیشبینی و مدیریت بحران و مخاطرات هوای هواشناسی استان اصفهان با تأکید بر لزوم توجه شهروندان به پیشبینیهای روزانه گفت: هماستانیها میتوانند برای آگاهی از آخرین وضعیت جوی و تغییرات احتمالی پیشبینیها، به اطلاعیهها و هشدارهای رسمی هواشناسی استان اصفهان توجه کنند تا فعالیتهای روزمره و برنامهریزی سفرهای خود را بر اساس شرایط واقعی جو تنظیم کنند.
امینی در خصوص وضعیت دمایی استان اصفهان طی ۲۴ ساعت آینده نیز تصریح کرد: در این بازه زمانی میانکین دمای استان بین یک تا ۲ درجه سانتیگراد کاهش خواهد یافت.
وی اضافه کرد: همچنین در این بازه زمانی شهرضا با دمای منفی هشت درجه سردترین و اصفهان با ۲۰ درجه سانتی گراد بالای صفر گرمترین نقطه استان پیش بینی شده است.