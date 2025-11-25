خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادامه افزایش آلاینده‌ها در اصفهان تا ۵ روز آینده

ادامه افزایش آلاینده‌ها در اصفهان تا ۵ روز آینده
کد خبر : 1718952
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان از تداوم پایداری جو وکاهش کیفیت هوا در شهر اصفهان و مناطق صنعتی حاشیه آن در ۵ روز آینده خبر داد و گفت: دمای هوا نیز ۲ درجه کاهش می‌یابد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، لیلا امینی با اشاره به بررسی نقشه‌های هواشناسی استان اصفهان اظهار کرد: بر اساس آخرین خروجی نقشه‌ها و مدل‌های پیش‌یابی، تداوم پایداری جو، سکون نسبی هوا و کاهش کیفیت هوا در شهر اصفهان و مناطق صنعتی حاشیه آن در ۵ روز آینده را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: بر این اساس در بیشتر ساعات روزهای آینده شرایط جوی استان اصفهان آرام و پایدار خواهد بود و نوسانات دمایی در حد یک تا دو درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران و مخاطرات هوای هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه در چنین شرایطی امکان انباشت آلاینده‌ها در مناطق مرکزی و صنعتی استان افزایش می‌یابد، افزود: به‌ویژه در کلان‌شهر اصفهان و شهرهای مستقر در نوار صنعتی، در ساعات اولیه صبح و اواخر شب غلظت آلاینده‌های جوی بیشتر از سایر ساعات روز خواهد بود و امکان کاهش موقت کیفیت هوا تا آستانه شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس وجود دارد.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران و مخاطرات هوای هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه در بعد از ظهر روزهای سه شنبه و چهارشنبه در برخی از مناطق رشد ابر و وزش باد راخواهیم داشت، ادامه داد: از روز پنجشنبه همچنان جو راکد خواهد بود.

وی با اشاره به تداوم شرایط جوی پایدار در مرکز استان افزود: با توجه به سکون نسبی هوا و کاهش سرعت باد، توصیه می‌شود گروه‌های حساس شامل سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار، حتی‌الامکان از تردد غیرضروری در ساعات اوج آلودگی خودداری کنند و دستگاه‌های مسئول نیز تمهیدات لازم برای مدیریت آلودگی هوا را در دستور کار قرار دهند.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران و مخاطرات هوای هواشناسی استان اصفهان با تأکید بر لزوم توجه شهروندان به پیش‌بینی‌های روزانه گفت: هم‌استانی‌ها می‌توانند برای آگاهی از آخرین وضعیت جوی و تغییرات احتمالی پیش‌بینی‌ها، به اطلاعیه‌ها و هشدارهای رسمی هواشناسی استان اصفهان توجه کنند تا فعالیت‌های روزمره و برنامه‌ریزی سفرهای خود را بر اساس شرایط واقعی جو تنظیم کنند.

امینی در خصوص وضعیت دمایی استان اصفهان طی ۲۴ ساعت آینده نیز تصریح کرد: در این بازه زمانی میانکین دمای استان بین یک تا ۲ درجه سانتی‌گراد کاهش خواهد یافت.

وی اضافه کرد: همچنین در این بازه زمانی شهرضا با دمای منفی هشت درجه سردترین و اصفهان با ۲۰ درجه سانتی گراد بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان پیش بینی شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات