عدم توجه به جلو عامل واژگونی کشنده بنز

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ حسین تقی‌خانی در تشریح جزئیات این حادثه بیان کرد: ساعت 15روز گذشته سوم آذرماه گزارشی مبنی بر وقوع سانحه رانندگی در کیلومتر 4 لاین شمالی آزادراه "کرج ـ قزوین" به مرکز فوریت‌های پلیسی اعلام شد، که بلافاصله تیم هایی از مأموران پلیس‌راه و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران در محل حادثه و در بررسی های اولیه مشخص شد، یک دستگاه کامیون کشنده بنز با نیوجرسی‌های میانی آزاد راه برخورد کرده و پس از واژگونی، در لاین مخالف متوقف شده است.

رئیس پلیس راه استان تصریح کرد: درپی این حادثه، یک دستگاه خودروی دنا که در لاین مخالف در حرکت بوده با نیوجرسی منحرف شده برخورد کرده که در نتیجه آن، راننده و دو سرنشین این خودرو مصدوم و بلافاصله جهت مداوا به مراکز درمانی منتقل شدند.

سرهنگ تقی‌خانی با بیان اینکه کارشناسان علت اصلی این سانحه را عدم توجه به جلو راننده کامیون کشنده بنز، اعلام کرده‌اند، خاطرنشان کرد: با تلاش مأموران پلیس راه و عوامل امدادی، مسیر که بر اثر حادثه مسدود شده بود در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازگشایی شد.

