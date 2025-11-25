احتمال آسیب به محصولات کشاورزی طی ۴ روز آینده

به گزارش ایلنا، بر اساس پیش‌بینی‌ها، از شامگاه سه‌شنبه ۴ آذر تا صبح شنبه ۸ آذر دمای شبانه در بسیاری از نقاط استان به‌طور محسوسی کاهش می‌یابد و مخاطراتی برای کشتزارها و باغات ایجاد می‌کند.

مدیرکل هواشناسی فارس، با اعلام این خبر گفت که هشدار کشاورزی شماره ۸ به دلیل تداوم سرمای شبانه صادر شده و انتظار می‌رود در روزهای چهارشنبه، پنج‌شنبه، جمعه و شنبه این شرایط در سراسر فارس تجربه شود.

قاسم حسینی، تأکید کرد: افت محسوس دما در برخی مناطق می‌تواند خسارت مستقیم به محصولات حساس وارد کند.

وی با اشاره به لزوم آمادگی کشاورزان و بهره‌برداران افزود: زارعان و باغداران باید با آغاز کاهش دما، اقدامات پیشگیرانه را به‌ویژه در ساعات نزدیک به بامداد در دستور کار قرار دهند.

به گفته وی، ایجاد پوشش محافظ بر نهال‌های نخل و مرکبات، پرهیز از هرس درختان تا پایان موج سرما و خودداری از انجام سم‌پاشی در مناطق دارای دمای زیر صفر، از توصیه‌های اصلی این هشدار است.

حسینی ادامه داد: دامداران و عشایر در این مدت باید از تردد در ارتفاعات خودداری کرده و کشاورزان نیز برای جلوگیری از آسیب تجهیزات، نسبت به افزودن ضدیخ به ماشین‌آلات و جمع‌آوری سیستم‌های آبیاری تحت فشار در نقاط سردسیر اقدام کنند.همچنین پیش از وقوع سرما، استفاده از کودهای پتاسیم‌دار و آمینواسید، آبیاری مناسب و به‌کارگیری روش‌های متداول برای افزایش دمای باغ می‌تواند نقش مهمی در کاهش خسارت داشته باشد.

مدیرکل هواشناسی فارس همچنین بر ضرورت تنظیم دقیق دما در گلخانه‌ها و سالن‌های پرورش دام و طیور و تأمین سوخت کافی در این روزها تأکید کرد.

وی با اعلام گزارش دمایی ۲۴ ساعت گذشته گفت: دشت نمدان اقلید با ثبت دمای منفی ۱۳ درجه سردترین و لامرد با ۳۳ درجه گرم‌ترین نقطه استان بوده‌اند. دمای شهر شیراز نیز در این مدت بین بیشینه ۲۲ درجه و کمینه منفی ۲ درجه در نوسان بوده است.

انتهای پیام/