کارگران شرکت پارس طبیعت سلولز هفت‌تپه امروز سه‌شنبه در تماس با خبرنگار ایلنا در خوزستان از تداوم مشکلات حقوقی و بیمه‌ای خود خبر دادند.

به گفته آن‌ها، با وجود پیگیری‌های مکرر رئیس اداره کار شهرستان برای رفع این مسائل، همچنان هیچ تغییری در وضعیت پرداخت‌ها ایجاد نشده است.

کارگران می‌گویند: حقوق ماهیانه با تأخیر پرداخت می‌شود و حقوق مربوط به مهرماه هنوز پرداخت نشده است.

همچنین بیمه مهرماه سال ۱۴۰۳ و بیمه خردادماه سال ۱۴۰۴ نیز تاکنون واریز نشده است.

به گفته کارکنان، طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز در شرکت اجرا نشده و این امر مشکلات بیشتری را برای آن‌ها به وجود آورده است.

کارگران پارس طبیعت سلولز با ابراز نگرانی از ادامه این وضعیت، از مسئولان شهرستان درخواست کردند هرچه سریع‌تر به این مشکلات ورود کرده و نسبت به حل مسائل حقوقی، بیمه‌ای و رفاهی آنان اقدام کنند.

