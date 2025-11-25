تیم بانوان گنگ توان هرمزگان راهی رقابتهای ملی شد + فیلم
تیم دختران گنگ توان هرمزگان با ۱۷ فایتر در چهار رده سنی نونهالان تا بزرگسالان، برای حضور در رقابتهای قهرمانی کشور به میزبانی استان البرز اعزام شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، فاضل نعمانی، رئیس هیأت کونگفو استان با اعلام این خبر گفت: در این دوره از مسابقات، ۱۷ ورزشکار در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان استان را همراهی میکنند.
سمانه نجفی، سرپرست تیم دختران هرمزگان نیز با اشاره به آمادگی کامل ورزشکاران افزود: این تیم با ۱۷ فایتر، به مربیگری خانم رامشگر راهی رقابتهای کشوری میشود و امید داریم نماینده شایستهای برای استان باشند.
مسابقات قهرمانی گنگ توان کشور از ۵ تا ۷ آذرماه در استان البرز (کرج) برگزار خواهد شد.
نجفی با تأکید بر وجود قهرمانان ملی و جهانی در ترکیب تیم هرمزگان گفت: با وجود حمایتهایی که تاکنون شده، هنوز نیاز به پشتیبانی بیشتری از سوی مسئولان داریم؛ چراکه هزینههای رشته کونگفو عمدتاً بر عهده ورزشکاران است و حمایت دستگاههای مرتبط میتواند مسیر موفقیت این ورزشکاران را هموارتر کند.
در حاشیه مراسم اعزام، چند نفر از ورزشکاران تیم نیز اظهار امیدواری کردند که بتوانند برای استان افتخارآفرینی کنند و مدالهای ارزشمندی به دست آورند.