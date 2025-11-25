به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، فاضل نعمانی، رئیس هیأت کونگ‌فو استان با اعلام این خبر گفت: در این دوره از مسابقات، ۱۷ ورزشکار در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان استان را همراهی می‌کنند.

سمانه نجفی، سرپرست تیم دختران هرمزگان نیز با اشاره به آمادگی کامل ورزشکاران افزود: این تیم با ۱۷ فایتر، به مربیگری خانم رامشگر راهی رقابت‌های کشوری می‌شود و امید داریم نماینده شایسته‌ای برای استان باشند.

مسابقات قهرمانی گنگ توان کشور از ۵ تا ۷ آذرماه در استان البرز (کرج) برگزار خواهد شد.

نجفی با تأکید بر وجود قهرمانان ملی و جهانی در ترکیب تیم هرمزگان گفت: با وجود حمایت‌هایی که تاکنون شده، هنوز نیاز به پشتیبانی بیشتری از سوی مسئولان داریم؛ چراکه هزینه‌های رشته کونگ‌فو عمدتاً بر عهده ورزشکاران است و حمایت دستگاه‌های مرتبط می‌تواند مسیر موفقیت این ورزشکاران را هموارتر کند.

در حاشیه مراسم اعزام، چند نفر از ورزشکاران تیم نیز اظهار امیدواری کردند که بتوانند برای استان افتخارآفرینی کنند و مدال‌های ارزشمندی به دست آورند.

