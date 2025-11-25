خبرگزاری کار ایران
استاندار گیلان در دیدار رئیس انجمن دوستی ایران و چین:

گیلان آماده اجرای پروژه‌های راهبردی در حوزه پسماند و حمل‌ونقل با مشارکت چین است

استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه‌های گردشگری، حمل‌ونقل، کشاورزی و محیط زیست، گفت: گیلان آمادگی کامل برای اجرای پروژه‌های راهبردی همچون مدیریت پسماند، توسعه حمل‌ونقل شهری با مشارکت و سرمایه‌گذاری طرف‌های چینی را دارد.

به گزارش  ایلنا از رشت، هادی حق‌شناس در دیدار با علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و رئیس انجمن دوستی ایران و چین با اشاره به برگزاری موفقیت‌آمیز اجلاس استانداران استان‌های ساحلی کشورهای حوزه دریای خزر، اظهار کرد: گیلان با برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر در حوزه‌های گردشگری، حمل‌ونقل، کشاورزی و محیط زیست، آمادگی کامل برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی به‌ویژه سرمایه‌گذاران چینی را دارد.

 وی با اشاره به پروژه‌های اولویت‌دار استان افزود: تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه مدیریت پسماند و احداث زباله‌سوز، توسعه حمل‌ونقل شهری از جمله تراموای رشت از محورهای مهم همکاری با طرف‌های چینی است.

 استاندار گیلان با بیان اینکه زیرساخت لازم برای احداث مترو و منوریل در رشت وجود ندارد، تصریح کرد: یکی از اهداف دولت در گیلان احداث تراموا از میدان گیل به سمت فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت است که در این خصوص با بخش خصوصی جلساتی را برگزار کرده و به مراحل بسیار خوبی به لحاظ توافق رسیده‌ایم.

علاءالدین بروجردی رئیس انجمن دوستی ایران و چین نیز در این دیدار با بیان اینکه گیلان یکی از استان‌های شاخص گردشگرپذیر کشور است و زمین‌های مرغوب آن ظرفیت مناسبی برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین دارد، اظهار کرد: این انجمن آمادگی دارد برای تسهیل ارتباطات و توسعه همکاری‌های اقتصادی و فنی بین گیلان و طرف‌های چینی نقش‌آفرینی کند.

 در پایان این نشست، دو طرف بر استمرار رایزنی‌ها و پیگیری توافق‌های انجام‌شده در راستای توسعه همکاری‌های مشترک تأکید کردند.

علت انحراف ستون فقرات