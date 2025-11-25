مرگ ۳ جوان در پی سقوط خودروی پژو ۴۰۵ به تالاب عینک رشت!

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ فتح‌الله نصیریان، رئیس پلیس راهور گیلان امروز سه‌شنبه، چهارم آذر در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در ساعت سه و ۴۵ دقیقه بامداد امروز، گزارشی از مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره حادثه رانندگی منجر به خروج از جاده و سقوط خودرو در محدوده بلوار افتخاری، جنب ساختمان دخانیات دریافت شد.

وی افزود: با حضور کارشناسان پلیس راهور استان در محل حادثه و بررسی دقیق صحنه، آثار و علائم برجا مانده نشان داد راننده به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه از مسیر اصلی منحرف شده است.

رئیس پلیس راهور گیلان گفت: خودرو پس از خروج از مسیر، با عبور از پیاده‌راه و برخورد با گاردریل و نیوجرسی کنار دریاچه، وارد آب شد که متاسفانه راننده و دو سرنشین جوان آن بر اثر خفگی جان خود را از دست دادند.

سرهنگ نصیریان در پایان ضمن ابراز تاسف از این حادثه تلخ، تاکید کرد: رعایت قوانین و پرهیز از شتاب و بی‌احتیاطی در رانندگی، مهم‌ترین عامل پیشگیری از حوادث ناگوار است؛ از رانندگان انتظار داریم با رعایت سرعت مطمئنه و توجه به مقررات، از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری کنند.

