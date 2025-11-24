به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشه فروش گفت: بر اساس پیشنهاد مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان و بمنظور قطع زنجیره انتقال بیماری، سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری مورخ چهارم و پنجم آذر ماه آموزش در تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل به صورت غیرحضوری برگزار خواهند شد.

وی همچنین اعلام داشت: با توجه به تداوم شرایط سکون و پایداری مطلق جو و افزایش غلظت آلاینده‌ها، جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان امروز نیز با حضور اعضا برگزار شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: مهدهای کودک و پیش دبستانی‌ها و مراکز آموزش استثنایی نیز در این دو شهرستان تا پایان هفته تعطیل خواهد بود و مادران شاغلی که دارای فرزند دانش آموز مقطع ابتدایی هستند و نیز مادران باردار و افراد دارای بیماری زمینه‌ای در این دو شهرستان و نیز شهرستان‌هایی که به علت آلودگی هوا مدارس آنها سه‌شنبه و چهارشنبه غیر حضوری شده نیز می‌توانند با موافقت مدیران خود به صورت دورکاری فعالیت نمایند.

وی با اشاره به تشدید برخورد با واحدهای آلاینده، گفت: هرگونه فعالیتی که منجر به آلودگی هوا شود از جمله خاکبرداری، آتش زدن بقایای گیاهی و … ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد و پلیس نیز با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی بطور جدی برخورد خواهد نمود.

شیشه فروش ادامه داد: در این کارگروه تأکید شد اداره کل محیط زیست استان همچنان نسبت به تداوم پایش روزانه و شبانه واحدهای آلاینده اقدام نماید.

انتهای پیام/