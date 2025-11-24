معاون استاندار البرز خبر داد:
تعطیلی کامل مدارس و دانشگاههای البرز بهدلیل آلودگی هوا / اجرای زوجوفرد از درب منازل تا پایان هفته
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز گفت: با تداوم شرایط ناسالم آلودگی هوا در استان، کارگروه اضطرار آلودگی هوا ضمن تمدید تعطیلی تمامی مقاطع تحصیلی، آموزش دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را نیز غیرحضوری اعلام کرد لذا براساس این مصوبات، طرح زوجوفرد از درب منازل تا پایان هفته در سراسر استان اجرا میشود و کارمندان ادارات نیز با نظر مدیران از دورکاری برخوردار خواهند شد.
به گزارش ایلنا از البرز، علی صفری با اشاره به اینکه بر اساس مصوبات جدید کارگروه اضطرار آلودگی هوا، تمامی مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان تعطیل بوده و فرآیند آموزش در بستر فضای مجازی پیگیری میشود، اطهار کرد: این مصوبات در ادامه تصمیمات شب گذشته و با توجه به تداوم آلودگی شدید هوا اتخاذ شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز و رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوا، با اعلام این خبر گفت: ساعات اجرای طرح زوجوفرد از درب منازل تا پایان هفته در کل استان اجرایی خواهد شد و مأموران پلیس موظفاند نسبت به اعمال قانون و نظارت دقیق اقدام کنند.
این مسئول افزود: بر اساس مصوبه کارگروه، تردد تمامی وسایل نقلیه سنگین در معابر استان حتی در ساعات شب ممنوع است؛ اما تردد خودروهای حامل سوخت، دارو و مواد غذایی همچنان بلامانع خواهد بود.
به گفته صفری، طرح زوجوفرد از ساعت ۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ در سراسر استان اجرا میشود و مدارس و دانشگاههای البرز باید در روزهای سهشنبه و چهارشنبه آموزش را بهصورت غیرحضوری ادامه دهند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز همچنین اعلام کرد: کارمندان ادارات دولتی و غیردولتی در این بازه زمانی میتوانند با تشخیص مدیر مربوطه از دورکاری بهرهمند شوند.
وی با اشاره به نحوه فعالیت بانکها گفت: بانکهای استان در قالب شعب کشیک فعال خواهند بود.
صفری ادامه داد: بهمنظور ساماندهی ترددهای درونشهری و کاهش فعالیتهای غیرضروری، ساعت کاری اصناف تا ساعت ۲۱ تعیین شده و انتظار میرود صنوف با رعایت کامل مقررات، همکاری لازم را با نیروی انتظامی داشته باشند.
رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوا با توصیه به شهروندان برای پرهیز از ترددهای غیرضروری در سطح شهر، بر لزوم توجه به هشدارهای امدادی و بهداشتی تأکید کرد و گفت: تمامی مراکز درمانی، بهداشتی، امدادی، خدماتی، انتظامی، امنیتی، نظامی و همچنین شهرداریها موظفاند با آمادهباش کامل و بر اساس شیفتبندی، خدماترسانی به شهروندان را ادامه دهند.