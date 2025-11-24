به گزارش ایلنای گلستان ، علی اصغر نیکویی گفت: آتش سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی جوزک آزادشهر مهار شد آما به علت شیب زیاد دره و احتمال شروع دوباره بیست نفر از نیرو‌های منابع طبیعی برای مهار دوباره در منطقح حضور دارند تا در صورت شروع دوباره کار اطفاء را از صبح فردا ادامه دهند.

وی افزود: آتش سوزی دو نقطه از جنگل‌های حوزه رامیان و یک نقطه از جنگل‌های افرا تخته علی آباد کتول اطفاء شد و آتش در منطقه چینو علی آباد کتول مهار شده است. در حوزه مینودشت هم یک نقطه آتش سوزی اطفاء شد.

نیکویی وسعت مناطق آتش سوزی را نقطه‌ای دانست و افزود: هر نقطه کمتر از هزار متر مربع وسعت داشت.

نیکویی همچنین به مواضع و هشدارهای دستگاه قضایی اشاره کرد و افزود: همان‌طور که دادستان مرکز استان گلستان نیز اعلام کرده، هرگونه ایجاد عمدی یا بی‌احتیاطی منجر به حریق در عرصه‌های جنگلی جرم محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی قاطع صورت خواهد گرفت. برخورد قانونی با عوامل ایجاد حریق، یکی از ابزارهای مهم پیشگیری است و دستگاه قضایی در این زمینه همراه کامل منابع طبیعی است.

