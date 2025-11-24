در تماس با ایلنا عنوان شد؛
درخواست تاکسیداران شوش برای رفع اختلال سامانه نوسازی
جمعی از رانندگان تاکسی در شوش از تداوم مشکل بسته بودن سامانه نوسازی تاکسیها در این شهرستان خبر داده و خواستار ورود مسئولان برای حل این اختلال شدند.
این رانندگان در تماس با ایلنا در خوزستان، گفتند: «سامانه تاکسیران که امکان ثبتنام و پیگیری فرآیند تعویض خودروهای فرسوده را فراهم میکند، طی مدت اخیر برای تاکسیداران شوش بسته بوده و فرآیند نوسازی را با وقفه جدی مواجه کرده است.»
این در حالی است که بنا بر اعلام آنها، رانندگان تاکسی در شهرستانهای همجوار بدون مشکل از این سامانه استفاده میکنند.
یکی از تاکسیداران اظهار کزد: «مدیر پیشین تاکسیرانی موضوع را پیگیری کرده و روند حل مشکل تا مراحل پایانی پیش رفته بود، اما با تغییر مدیریت، پیگیریها متوقف شد.»
وی افزود: «تاکسیداران طی روزهای گذشته چندین بار برای پیگیری این اختلال به اداره تاکسیرانی مراجعه کردهاند اما یا مدیر حضور نداشته یا پاسخ روشنی به آنان داده نشده است.»
رانندگان تاکسی با تاکید بر ضرورت نوسازی ناوگان فرسوده، از فرماندار شوش و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خواستند برای رفع اختلال سامانه و تسهیل روند تعویض تاکسیها ورود کرده و این مطالبه را تا رسیدن به نتیجه پیگیری کنند.
تاکسیداران همچنین گفتند: «ادامه این وضعیت روند خدمترسانی شهری را تحت تأثیر قرار داده و انتظار دارند مسئولان مربوطه هرچه سریعتر اقدامات لازم را برای رفع مشکل انجام دهند.»