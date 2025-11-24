خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در تماس با ایلنا عنوان شد؛

درخواست تاکسی‌داران شوش برای رفع اختلال سامانه نوسازی

درخواست تاکسی‌داران شوش برای رفع اختلال سامانه نوسازی
کد خبر : 1718436
لینک کوتاه کپی شد.

جمعی از رانندگان تاکسی در شوش از تداوم مشکل بسته بودن سامانه نوسازی تاکسی‌ها در این شهرستان خبر داده و خواستار ورود مسئولان برای حل این اختلال شدند.

 این رانندگان در تماس با ایلنا در خوزستان، گفتند: «سامانه تاکسیران که امکان ثبت‌نام و پیگیری فرآیند تعویض خودروهای فرسوده را فراهم می‌کند، طی مدت اخیر برای تاکسی‌داران شوش بسته بوده و فرآیند نوسازی را با وقفه جدی مواجه کرده است.» 

این در حالی است که بنا بر اعلام آن‌ها، رانندگان تاکسی در شهرستان‌های همجوار بدون مشکل از این سامانه استفاده می‌کنند.

یکی از تاکسی‌داران اظهار کزد: «مدیر پیشین تاکسیرانی موضوع را پیگیری کرده و روند حل مشکل تا مراحل پایانی پیش رفته بود، اما با تغییر مدیریت، پیگیری‌ها متوقف شد.»

وی افزود: «تاکسی‌داران طی روزهای گذشته چندین بار برای پیگیری این اختلال به اداره تاکسیرانی مراجعه کرده‌اند اما یا مدیر حضور نداشته یا پاسخ روشنی به آنان داده نشده است.»

رانندگان تاکسی با تاکید بر ضرورت نوسازی ناوگان فرسوده، از فرماندار شوش و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خواستند برای رفع اختلال سامانه و تسهیل روند تعویض تاکسی‌ها ورود کرده و این مطالبه را تا رسیدن به نتیجه پیگیری کنند.

تاکسی‌داران همچنین گفتند: «ادامه این وضعیت روند خدمت‌رسانی شهری را تحت تأثیر قرار داده و انتظار دارند مسئولان مربوطه هرچه سریع‌تر اقدامات لازم را برای رفع مشکل انجام دهند.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات