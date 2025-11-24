به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت از محیط زیست آذربایجان شرقی، مرتضی نعمت‌پور با اعلام این خبر گفت: عملیات مهار آتش در جنگل‌های دیزمار غربی که چند روز گذشته آغاز شده بود، با تلاش مستمر نیروهای محیط‌زیست، کمک جوامع محلی، سپاه، نیروهای هلال‌احمر و سایر دستگاه‌های امدادی به نتیجه رسیده و هم‌اکنون آتش به‌طور کامل کنترل شده است.

وی با بیان اینکه نیروها در حال لکه‌گیری و بررسی دقیق منطقه هستند، افزود: با وجود صعب‌العبور بودن عرصه، وزش باد و دشواری دسترسی زمینی، خوشبختانه عملیات اصلی اطفا به پایان رسیده است. تیم‌های حاضر در محل در حال خاموش‌سازی کانون‌های کوچک و احتمالی هستند تا از هرگونه شعله‌وری مجدد جلوگیری شود.

وی افزود: متأسفانه برآوردهای اولیه نشان می‌دهد بیش از ۱۰۰ هکتار از پوشش جنگلی و مرتعی دیزمار غربی در این حادثه طعمه حریق شده است که خسارتی سنگین برای رویشگاه‌های ارزشمند منطقه محسوب می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان تأکید کرد: این حادثه بار دیگر ضرورت تقویت تجهیزات اطفای حریق، مراقبت‌های مردمی و افزایش آمادگی در فصل‌های پرخطر را یادآور می‌شود. با این حال، همکاری مردم و حضور سریع نیروها نقش مهمی در جلوگیری از گسترش بیشتر آتش داشت.

وی افزود: با پایان لکه‌گیری، گزارش نهایی از میزان خسارت و جزئیات عملیات منتشر خواهد شد.

