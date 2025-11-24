پیکر 8 شهید گمنام در قزوین تشییع شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مراسم تشییع هشت شهید گمنام همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز ملی بزرگداشت شهدا در قزوین با حضور پرشکوه مردم متدین و مومن برگزار شد تا این لاله‌های زهرایی در آغوش کهن دیار قزوین آرام بگیرند.

علاوه بر تشییع هشت شهید گمنام و والامقام، شهید شناسایی شده اکبر صفی صمغ آبادی نیز در این روز با تشریفات نظامی و با حضور یگان‌های نظامی و انتظامی استان در شهر آبیک برگزار می‌شود.

پیکر مطهر این شهدای والامقام از ساعت 9 صبح در شهر قزوین، از میدان آزادی، پیغمبریه، خیابان شهدا و سلامگاه برگزار و با ادای احترام در مزار شهدای این شهر و در کنار مرقد امامزاده حسین (ع) ادامه یافت.

پس از مراسم تشییع، پیکر مطهر این شهیدان در 6 نقطه مختلف استان قزوین تدفین خواهند شد، که 2 نقطه انتخاب شده برای تدفین اجساد شهدا در شهرستان آبیک (روستای صمغ‌آباد)، اردوگاه شهید بابایی، بویین‌زهرا و در شهر قزوین نیز دادگستری کل استان، سازمان جهاد کشاورزی استان و محوطه شهرداری قزوین خواهد بود.

این هشت شهید گمنام که در عملیات‌های والفجر یک، بدر، کربلای چهار و پنج، رمضان و والفجر سه به شهادت رسیده‌اند در مناطق عملیاتی فکه، شرق دجله، ام‌الرصاص و شلمچه تفحص شده‌اند.

سن شهدای تفحص شده 17، 19، 22 و 24 سال است که در سنین نوجوانی و جوانی به شهادت رسیده‌اند و تدفین این شهدا تا چند روز آینده در استان قزوین ادامه خواهد داشت.

