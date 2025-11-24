دستگیری قاتلان استاد دانشگاه گتوند

به گزارش ایلنا از خوزستان، کامران رومیانی اظهار داشت: با کشف جسد مردی حدوداً ۵۰ ساله در بیستم آبانماه در زیر پلی واقع در مسیر گتوند به دزفول، بلافاصله در محل حاضر شده و از همان دقایق نخست، اقدامات تعقیبی، تحقیقی و قضایی آغاز و دستورات لازم به ضابطان دادگستری و گروه بررسی صحنه جرم از جمله حفظ و صیانت از آثار، علائم و مستندات صحنه، تحقیق از مطلعین و مرتبطین و بررسی تمامی زوایای احتمالی موضوع جهت احراز چگونگی، علت و انگیزه قتل و شناسایی مظنونین صادر شد.

وی افزود: با حصول سرنخ‌ها، قرائن و امارات متعدد، چند نفر به‌عنوان مظنون تحت رصد قرار گرفتند و نهایتاً نامبردگان طی یک عملیات ضربتی با حضور بازپرس پرونده و کارآگاهان پلیس آگاهی دستگیر شدند.

