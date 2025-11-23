خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خبر داد:

هوشمندسازی بیش از 1100 پست حساس برق در استان مرکزی

هوشمندسازی بیش از 1100 پست حساس برق در استان مرکزی
کد خبر : 1718159
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: یک برنامه جامع برای توسعه هوشمندسازی در شبکه توزیع برق استان در حال اجرا است. در این راستا هوشمندسازی بیش از 1100 پست حساس برق در استان تا پیک مصرف برق 1405 در دستور کار قرار دارد. در این طرح، محورهایی مانند هوشمندسازی تابلوهای عمومی، بروزرسانی تجهیزات کنترلی و تعویض کنتور مشترکان پرمصرف به صورت گسترده پیگیری می‌شود.

به گزارش ایلنا، محمود محمودی در جلسه هوشمندسازی شبکه برق استان مرکزی، افزود: در حال حاضر 77 فیدر حساس شامل 1134 پست توزیع در سطح استان مرکزی شناسایی شده که از این تعداد پست‌های واقع در شهرهای اراک و ساوه در اولویت یک عملیات هوشمندسازی قرار گرفته‌اند. این اقدام با هدف افزایش دقت پایش شبکه، ارتقاء پایداری برق‌رسانی، کاهش خاموشی‌ها و بهبود مدیریت بار انجام می‌شود.

وی به دیگر اقدامات این طرح اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در بخشی دیگری از این طرح، هوشمندسازی 40 هزار کنتور پرمصرف خانگی و تجاری پیش از پیک مصرف برق 1405 در دستور کار قرار دارد و این کنتورها امکان ثبت و ارسال اطلاعات مصرف به صورت لحظه‌ای را فراهم می‌کنند و موجب می‌شوند مدیریت بار، کنترل مصرف و کاهش تلفات شبکه با دقت بیشتری انجام شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی به مهمترین مزایای که طرح هوشمندسازی تجهیزات و نوسازی سامانه‌های اندازه‌گیری، با خود به همراه دارد اشاره کرده و اظهار داشت: هوشمندسازی تجهیزات و نوسازی سامانه‌های اندازه‌گیری شبکه توزیع برق، یکی از گام‌های اساسی صنعت توزیع برق برای حرکت به سمت تحول دیجیتال، افزایش بهره‌وری عملیاتی و ارتقاء رضایت مشترکان است.

انتهای پیام/
