هوشمندسازی بیش از 1100 پست حساس برق در استان مرکزی

به گزارش ایلنا، محمود محمودی در جلسه هوشمندسازی شبکه برق استان مرکزی، افزود: در حال حاضر 77 فیدر حساس شامل 1134 پست توزیع در سطح استان مرکزی شناسایی شده که از این تعداد پست‌های واقع در شهرهای اراک و ساوه در اولویت یک عملیات هوشمندسازی قرار گرفته‌اند. این اقدام با هدف افزایش دقت پایش شبکه، ارتقاء پایداری برق‌رسانی، کاهش خاموشی‌ها و بهبود مدیریت بار انجام می‌شود.

وی به دیگر اقدامات این طرح اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در بخشی دیگری از این طرح، هوشمندسازی 40 هزار کنتور پرمصرف خانگی و تجاری پیش از پیک مصرف برق 1405 در دستور کار قرار دارد و این کنتورها امکان ثبت و ارسال اطلاعات مصرف به صورت لحظه‌ای را فراهم می‌کنند و موجب می‌شوند مدیریت بار، کنترل مصرف و کاهش تلفات شبکه با دقت بیشتری انجام شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی به مهمترین مزایای که طرح هوشمندسازی تجهیزات و نوسازی سامانه‌های اندازه‌گیری، با خود به همراه دارد اشاره کرده و اظهار داشت: هوشمندسازی تجهیزات و نوسازی سامانه‌های اندازه‌گیری شبکه توزیع برق، یکی از گام‌های اساسی صنعت توزیع برق برای حرکت به سمت تحول دیجیتال، افزایش بهره‌وری عملیاتی و ارتقاء رضایت مشترکان است.

