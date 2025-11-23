خبرگزاری کار ایران
فردا پیکر مطهر ۸ شهید گمنام دفاع مقدس در خوزستان تشییع می‌شود

در سالروز شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س)، پیکر مطهر ۸ شهید گمنام دفاع مقدس در خوزستان تشییع می‌شود.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان گفت:  همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ۳۰۰ شهید در کشور تشییع می‌شوند که پیکر مطهر ۸ شهید در استان خوزستان فردا دوشنبه سوم آذر ماه ساعت ۸ صبح از  چهارراه سلمان فارسی  تا حسینیه ثارالله اهواز تشییع خواهند شد.

سردار  میر عبدالرضا مراد حاجتی با اشاره به اینکه مراسم وداع با این شهیدان گرانقدر امشب پس از نماز  مغرب و عشا در آستان مطهر علی بن مهزیار اهوازی برگزار می‌شود، ادامه داد: پیکر مطهر این شهیدان گرانقدر با حضور قشر‌های مختلف مردم در شهرستان‌های اهواز، حمیدیه، مسجدسلیمان و آبادان تشییع و به خاک سپرده می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه یکی از شهدای ۱۷ ساله در دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان مسجدسلیمان و دیگر شهید ۱۷ ساله در اردوگاه ثامن الائمه (ع) شهرستان  حمیدیه به حاک سپرده می‌شوند، بیان کرد:  همچنین شهید ۲۰ ساله در روستای منیوحی آبادان، شهید ۲۱ ساله در مصلای مهدیه امام خمینی  اهواز، شهید ۲۳ ساله در قرارگاه منطقه‌ای جنوب غرب نزاجا، شهید ۲۴ ساله در بوستان الغدیر اهواز، شهید ۲۵ ساله در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح اهواز و  شهید ۲۹ ساله در پدافند هوایی ارتش تشییع و به خک سپرده می‌شوند.

 

