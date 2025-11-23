آلودگی هوای اصفهان تنها با مجموعهای از اقدامات اساسی قابل مهار است
رئیس کمیسیون حملونقل شورای شهر اصفهان گفت: آلودگی هوا در اصفهان تنها با مجموعهای از اقدامات اساسی قابل مهار است و بدون این اقدامات، این معضل هرگز بهطور کامل برطرف نخواهد شد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، ابوالفضل قربانی در صحن علنی شورای شهر در آغاز سخنان خود ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س) و گرامیداشت هفته بسیج به شرایط نامطلوب جوی در روزهای پایانی هفته اشاره کرد و افزود: طبق پیشبینیها، احتمال افزایش تعطیلیها در شهر و استان به دلیل آلودگی هوا وجود دارد؛ معضلی که هر سال از نیمه پاییز آغاز و تا پایان سال ادامه یافته و سپس بهتدریج کاهش مییابد.
وی با بیان اینکه آلودگی هوا ریشه در مشکلات ساختاری دارد، اظهار کرد: این بحران نهتنها در اصفهان بلکه در سایر کلانشهرها نیز هیچگاه رفع نخواهد شد، مگر اینکه دولت، مدیریت شهری و سایر دستگاهها با رویکردی جامع و همافزا برای حل آن اقدام کنند. تا زمانی که حجم بالای تردد خودروهای شخصی و سفرهای غیرضروری در سطح شهر ادامه دارد و توسعه واقعی ناوگان حملونقل عمومی و انبوهبر در دستور کار نیست، آلودگی هوا همچنان باقی خواهد ماند.
قربانی با تأکید بر ضرورت رعایت سختگیرانه استانداردهای زیستمحیطی در تولید خودرو گفت: استفاده از سوخت پاک باید به یک الزام ملی تبدیل شود. همچنین استقرار و توسعه بیضابطه صنایع آلاینده در حریم شهرها، بهویژه کلانشهرها، از عوامل مهم تشدید آلودگی است. قانون منع ایجاد صنایع در شعاع ۵۰ کیلومتری شهرها یا به درستی اجرا نشده یا نیازمند بازنگری فوری است.
رئیس کمیسیون هوشمندسازی و حملونقل شورای شهر اقدامات شعاری و تبلیغات سطحی را ناکافی دانست و افزود: باید از تجربیات کشورهایی که دههها پیش با این مشکل مواجه بوده و موفق به کنترل آن شدهاند، استفاده کنیم. بیتوجهی به این تجربیات به معنای تداوم وضعیت کنونی است.
قربانی با انتقاد از نگاه جزیرهای دستگاههای مسئول خاطرنشان کرد: هر سازمان تنها به حوزه وظایف خود میپردازد و فقدان هماهنگی میان نهادهای مرتبط، حل این بحران را غیرممکن کرده است. تا زمانی که این رویکرد بخشینگر اصلاح نشود، نباید انتظار تغییر جدی داشت.
وی تغییرات بنیادین در رویکرد شهرسازی را نیز ضروری خواند و گفت: بدون اصلاح سیاستها و برنامهریزی شهری، مقابله با آلودگی هوا به شوخی تلخی میماند که هر سال بین آبان تا اسفند تکرار میشود، بیآنکه راهحل عملیاتی و مؤثری برای آن ارائه شود.