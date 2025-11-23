خبرگزاری کار ایران
سفیر کره جنوبی:

تلاش برای احیای تبادلات تجاری و گردشگری با ایران

تلاش برای احیای تبادلات تجاری و گردشگری با ایران
سفیر کره جنوبی در ایران گفت: احیای تبادلات گردشگری و تجاری با ایران، مسیر بازگشت به روابط دیرینه این کشورهاست و از آن استقبال می کنیم.

به گزارش ایلنا از اصفهان، کیم جون پیو در دیدار با استاندار اصفهان افزود: پیش از این با فعالان اقتصادی اصفهان گفت‌وگو کردم و متوجه شدم که بستر افزایش تعاملات میان کره و فعالان اقتصادی اصفهان بسیار زیاد است؛ من تلاش می‌کنم تا همکاری ۲ کشور و روابط دوستانه با اصفهان افزایش یابد و انتظار داریم که استاندار اصفهان نیز از این امر حمایت کند.

سفیر کره جنوبی افزود: گسترش گردشگری پیوند استواری برای توسعه روابط ایران و کره خواهد بود و سفر به اصفهان این انگیزه را در ما ایجاد کرد.

جون پیو به پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری اصفهان اشاره و بیان کرد: با حضور در این رویداد به دنبال آشنایی بیشتر با صنعتگران و فعالان اقتصادی اصفهان و افزایش تعاملات با آن‌ها هستیم.

وی اضافه کرد: به افزایش تبادلات فرهنگی بین ایران و کره بر مبنای اشتراکات این حوزه نیز علاقه مند هستیم و در آینده این موضوع را ادامه می دهیم.

جون پیو با بیان اینکه جاده ابریشم؛ نمود عمق پیوندهای فرهنگی ایران و کره جنوبی است، افزود: روابط شهرهای کره جنوبی با اصفهان همچنان ادامه دارد و امیدواریم که با قدرت بیشتری تداوم یابد.

سفیر کره جنوبی گفت: در دانشگاه اصفهان بخشی برای معرفی فرهنگ کره وجود دارد و سه دانشجوی کره‌ای نیز به منظور آشنایی با فرهنگ اصفهان و زبان فارسی در این استان حضور داشته‌اند.

وی با بیان اینکه ورزش می‌تواند بسترساز تبادلات زیادی میان ایران و کره باشد، افزود: علاقه فراگیر ایرانیان به تکواندو به عنوان یکی از ورزش‌های سنتی کره گواه بر این موضوع است.

سفیر کره جنوبی در ایران گفت: از ابتدا به حضور در اصفهان علاقه داشتم و این یکی از آرزوهای دیرینه من بود که امروز محقق شد.

استاندار اصفهان نیز در این دیدار گفت: گردشگری بستر مناسبی برای توسعه سایر تعاملات میان اصفهان و شهرهای کره جنوبی است و برگزاری هفته اصفهان در کره جنوبی می‌تواند مقدمه‌ای بر این چشم انداز باشد.

مهدی جمالی نژاد افزود: به منظور توسعه ارتباطات با کره جنوبی، از توراپراتورهای این کشور برای حضور در اصفهان و آشنایی با ظرفیت‌ها، جاذبه‌ها، فرهنگ و آداب و رسوم این استان دعوت می‌کنیم و آمادگی میزبانی گرم از آن‌ها را داریم.

وی ادامه داد: همچنین آمادگی داریم که با اعزام هنرمندان و فعالان گردشگری خود به کره جنوبی، هفته اصفهان را در این کشور برگزار کنیم؛ این مراودات مقدمه‌ای برای اقدامات بزرگتر خواهد بود.

