سرمایه گذاری در حوزه گردشگری به زودی متحول خواهد شد

به گزارش ایلنا، مهدی پارسایی در جمع فعالان گردشگری استان با بیان این که توجه به تهیه سند گردشگری در این استان از سال های دهه ۸۰ آغاز شد و مطالعاتی توسط دانشگاه شیراز صورت گرفت، اظهارکرد: در این دولت به دلیل توجه و اهتمام استاندار فارس، سند توسعه گردشگری استان تدوین و نهایی شد. هر چند روز قبل از رونمایی از سند گردشگری استان، مکانیسم ماشه فعال شد.

وی با تاکید بر این که ناگزیر هستیم گردشگری را محور توسعه استان قرار دهیم، ادامه داد: توسعه صرفا از مسیر توسعه منابع انسانی عبور می کند؛ انسان به عنوان کسی که هم ابزار توسعه و هم موضوع توسعه است باید رشد کند. اگر انسان نگاهش تغییر کند خودش ابزارها و مسیر توسعه گردشگری را فراهم خواهد کرد.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با بیان این که رکن اول تحقق سند توسعه گردشگری استان آموزش است و راهی جز آموزش نیروی انسانی برای حرکت در مسیر توسعه گردشگری نداریم، افزود: آموزش باید در همه شئون برای ورود به همه ساحت های حوزه گردشگری برنامه ریزی و اجرا شود؛ از راننده تاکسی، زنان خانه دار و دانش آموزان گرفته تا دستگاه های دولتی و خصوصی و فعالان تخصصی حوزه گردشگری همه باید آموزش ببینند.

پارسایی با اشاره به این که سند توسعه گردشگری استان فارس به همه دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است، گفت: همه دستگاه ها باید خود را مجری این سند ببینند و در راستای وظایف سازمانی، نقش خود را بر عهده بگیرند تا توسعه گردشگری فارس رقم بخورد.

وی با تصریح به این که ویژگی سند توسعه گردشگری استان فارس این است که فقط به شیراز توجه نشده و پهنه بندی متناسب با شرایط شهرستان های مختلف صورت گرفته است، اظهارکرد: ۲۱ شهر فارس را بر اساس ویژگی ها و ظرفیت های گردشگری انتخاب کردیم و طرح جامع گردشگری این شهرها با محوریت شهرداری ها تا پایان سال تهیه خواهد شد که مکمل گردشگری استان خواهند بود.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با بیان این که این معاونت از اسفندماه گذشته تاکنون ماهانه میزبان حداقل یک رویداد مهم در حوزه گردشگری از جمله نشست نوروز با حضور سفرای کشورهای حوزه نوروز، ارکستر فیلارمونیک ارمنستان، اجلاس بین المللی ایران شناسی و همایش علامه بهابادی بوده است، افزود: بانی این رویدادها عموماً دولت بوده است؛ مهمترین کار ما در دولت این است که با برگزاری رویدادها، فضای ایران هراسی علیه کشور را بشکنیم.

پارسایی با تصریح به این که درخواست های سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری به دلیل هم پوشانی و نارسایی قوانین با مشکلاتی روبرو بوده است، ادامه داد: به زودی با رفع برخی موانع، تحول اساسی در این حوزه رقم خواهد خورد و شاهد به ثمر نشستن طرح های سرمایه گذاری گردشگری در استان فارس خواهیم بود.

وی تاکید کرد: تلاش می کنیم سرمایه گذاری در حوزه گردشگری استان فارس با استفاده از ظرفیت های داخلی استان صورت گیرد تا سهم مطلوبی از این بازار به مردم فارس برسد.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس گفت: ظرفیت های جوانان فعال حوزه در گردشگری می تواند توسعه ارتباطات و جلب گردشگران دیگر کشورها را به دنیال داشته باشد و تولید محتوای مناسب با زبان های مختلف و تمرکز بر کشورهایی که مراودات مطلوبی با کشور دارند به تقویت جذب گردشگران خارجی در استان فارس کمک کند.

پارسایی افزود: برای تحقق سند توسعه گردشگری استان فارس با بخش خصوصی، گفتگوی عمیق تر خواهیم داشت و تلاش می کنیم با رفع موانع در حوزه مقررات، زمینه فعالیت موثرتر بخش خصوصی در این حوزه را فراهم کنیم.

