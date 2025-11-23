خبرگزاری کار ایران
کتاب الگوریتم صور اثر سعید عاشقی رونمایی شد

مراسم رونمایی از کتاب «الگوریتم صور» اثر سعید عاشقی، شاعر و نویسنده برجسته قزوینی، با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین و جمعی از اساتید، فرهیختگان، هنرمندان و شاعران در کتابخانه امام خمینی قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از  قزوین،  مراسم رونمایی از کتاب «الگوریتم صور» اثر سعید عاشقی، شاعر و نویسنده برجسته قزوینی، با حضور علی هوشمند مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین، مهدیه قافله‌باشی سرپرست کتابخانه‌های عمومی استان و جمعی از اساتید، فرهیختگان، هنرمندان و شاعران در کتابخانه امام خمینی قزوین برگزار شد.

در این مراسم که با حضور فرهیختگان، شاعران و اهالی قلم همراه بود، جمعی از نویسندگان داستان‌های این مجموعه نیز مورد تقدیر قرار گرفتند.

در این مراسم علی هوشمند، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین، با اشاره به اهمیت خلق آثار ماندگار ادبی اظهارداشت: آثاری مانند «الگوریتم صور» حاصل تلاش نویسندگانی است که با نگاه تازه به ادبیات امروز، الگوهای جدیدی از روایت و خلاقیت را به جامعه معرفی می‌کنند لذا حمایت از این جریان‌ها از وظایف جدی نهادهای فرهنگی است.

در ادامه مهدیه سادات قافله‌باشی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین، با تاکید بر نقش جریان‌ساز کتاب و ادبیات در جامعه گفت: رونمایی از آثاری که برآمده از دغدغه‌های ادبی و فرهنگی نویسندگان بومی است، به تقویت سرمایه فرهنگی استان کمک می‌کند. 

وی اضافه کرد: مسیر توسعه فرهنگی بدون ترویج کتابخوانی و حمایت از نویسندگان بومی کامل نخواهد شد.

در پایان این مراسم، ضمن تجلیل از نویسندگان داستان‌های مجموعه، از کتاب «الگوریتم صور» به طور رسمی رونمایی شد.

