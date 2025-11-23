به گزارش ایلنا از البرز، سرهنگ مجید مردانی در با اشاره به اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده و جرم خیز در چهارباغ‌ ، اظهار داشت: مأموران انتظامی این شهرستان با هدف برخورد با ارازل اوباش و مبارزه با فروشندگان مواد مخدر و سرکشی از ضایعاتی ها وارتقاء احساس امنیت با حضور 10 اکیپ پلیس در این شهرستان به مرحله اجرا در آمد.

وی افزود: در این طرح که با حداکثر توان و بهره مندی هدفمند از امکانات و تجهیزات اجرا شد؛ 21 نفر معتاد جمع آوری و 9 دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و 5 دستگاه خودروی دارای دستور قضایی نیز توقیف شد.

وی بیان داشت: کشف 5 فقره انواع سرقت و دستگیری 6 نفرسارق و یک نفر مالخر از دیگر نتایج این طرح به شمار می آید.

فرمانده انتظامی شهرستان چهارباغ در خاتمه با قدردانی از مشارکت و همدلی مردم در اجرای موفق طرح های انتظامی خاطر نشان کرد: تلفن 110 مرکز فوریت های پلیسی به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش مردمی در رابطه با فعالیت های مجرمانه است.

