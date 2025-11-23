انتقاد استاندار از بالا بودن انشعابات غیرمجاز برق در کرمانشاه
استاندار کرماشاه با انتقاد از تعداد بالای انشعابات غیرمجاز برق در استان، خواستار برنامهریزی فوری برای ساماندهی این انشعابات شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، منوچهر حبیبی در نشست شورای برنامهریزی استان با اشاره به بالا بودن تعداد انشعابات غیرمجاز برق در استان، گفت: این موضوع در افزایش مصرف برق در استان بی تاثیر نیست و باید این انشعابات هر چه زودتر ساماندهی شود.
استاندار کرمانشاه همچنین با تأکید بر لزوم هوشمندسازی تمامی کنتورهای مشترکان تا پایان سال، گفت: مدیریت مصرف، کلید حل بسیاری از مشکلات حوزه انرژی است و نصب کنتور هوشمند باید بدون وقفه انجام شود.
وی از دستگاههای نظارتی و انتظامی برای عملکرد مناسب در جمعآوری ماینرهای غیرمجاز نیز قدردانی کرد.
حبیبی در ادامه دستگاههای اجرایی را نیز مکلف کرد حداقل ۲۰ درصد انرژی موردنیاز خود را از طریق پنلهای خورشیدی تأمین کنند.
استاندار کرمانشاه در ادامه با انتقاد از کمتوجهی به آبخیزداری، این حوزه را کمهزینهترین و اثربخشترین روش مهار آب دانست و گفت: با اجرای پروژههای کوچک آبخیزداری میتوان هم از وقوع سیلاب پیشگیری کرد و هم کشاورزی و اقتصاد روستاها را رونق بخشید، لذا فرمانداران باید در تخصیص اعتبارات سال جاری نگاه ویژهای به این حوزه داشته باشند.
وی همچنین با بیان اینکه با همافزایی دستگاههای اجرایی روند توسعه استان باید شتاب بگیرد، از دانشگاهها، دستگاههای خدماترسان و مجموعههای اقتصادی استان خواست با رویکردی اجرایی و عملیاتی، روند توسعه استان را شتاب دهند.
حبیبی با بیان اینکه همه ادارات موظف به اجرای دقیق تکالیف برنامه هفتم پیشرفت هستند، گفت: برنامه هفتم مسیر حرکت ما را در حوزههای آموزش عالی، انرژی، آب، کشاورزی و توسعه صنعتی مشخص کرده و همه دستگاهها باید بر اساس آن اقدام کنند.
وی با اشاره به تکالیف بخش آموزش عالی در برنامه هفتم، بر مردمیسازی نظام آموزش عالی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در پذیرش دانشجو تأکید کرد و افزود: دانشگاههای استان باید مسیر آموزش مهارتی را تقویت کنند.
وی همچنین با اشاره به موفقیت طرح «هنرستان جوار صنعت» گفت: این مدل مشارکتی میان آموزش و پرورش، فنیوحرفهای و بخش صنعت، باید در سطح استان گسترش یابد.
استاندار کرمانشاه با اعلام اینکه پایان هفته جاری اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به استان سفر خواهد کرد، گفت: این سومین کمیسیون تخصصی است که طی یک سال اخیر برای بررسی مسائل کرمانشاه به استان میآیند.
حبیبی خاطر نشان کرد: برنامهریزی شده معاونان وزارتخانه و در صورت امکان وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این سفر حضور یابند تا بتوانیم برای پروژههای صنعتی و معدنی استان تصمیمات مهمی اتخاذ کنیم.